Yunan Parlamentosu'nda Türkiye isyanı: Bizi korumuyorlar

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Yunan Parlamentosu'nda konuşan Yunanistan Komünist Partisi Milletvekili Thanasis Pafilis, ülkesini yerden yere vurdu.

Yunanistan'ın NATO'nun esiri ve kölesi haline geldiğini dile getiren Pafilis, "Bana NATO'ya 'hayır bunu kabul etmiyoruz, veto ediyoruz' dediğiniz tek bir şey söyleyin" dedi.

"NATO Türkiye'ye karşı bize yardım ediyor diyorsunuz gerçekten ne zaman bize yardım ettiler?" diye soran Pafilis, Türkiye'nin Yunanistan'ı açık açık tehdit ettiğini, NATO'nun ise bu duruma sessiz kaldığını iddia etti.

Pafilis, "NATO bizim ulusal çıkarlarımızı korumuyor aksine onları baltalıyor. Sahip olduğumuz silah sistemlerini her an kapatabilirler. Biz nasıl bir ülkeyiz? Amerikalılar isterse bizi binlerce yönden engellerler ve bunu yapabilirler ki bunu tarihte onlarca ülkeye yaptılar. Türkiye'ye karşı kaybetmeye mahkumuz" diyerek isyan etti.