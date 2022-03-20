Yunan medyasından Mavi Vatan itirafı

Yunan medyası, "Mavi Vatan" hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı. Meis ve Rodos sahasının Türkiye tarafından ele geçirildiğini iddia eden Yunan medyası şu ifadeleri kullandı:

"Miçotakis hükümetinin gizemli bir şekilde 28. meridyende Yunan MEB'ini durdurduğunu hatırlatalım. Buralardaki MEB'imizi durdurduğumuz için orası artık Türk MEB'i olarak kabul edilir. Türkiye bunu çoktan Birleşmiş Milletler'e sundu ancak biz koordinat bile vermedik."

"Türkiye, Akdeniz'de 12 deniz miline sahipken Yunanistan'ın 6 deniz mili var" diyen Yunan medyası, Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşmanın da yasadışı olduğunu iddia etti.