Yunan medyasından CHP ağzı! Yerli otomobil TOGG'a böyle çamur attılar

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Giderek güçlenen ve dünyada söz sahibi bir konuma yükselen Türkiye'nin atılımlarını yakından takip eden Yunan medyası, yerli otomobil TOGG hakkında hazımsızlık kokan ifadeler kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi "büyük bir ülke" yapmaya çalıştığını aktaran Yunan medyası şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin yeni büyük planı elektrikli arabalar yapmak. Erdoğan yanlısı iş adamları çok cömert fonlar alıyorlar ve gerekli yatırımları yapıyorlar. Bu arabayı Avrupa ve Yunan pazarına çıkarmayı hedefliyorlar. Çünkü hem elektrikli hem de SUV ve sahip olduğu yüksek standartlar için nispeten ucuz olacak."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarına ve TOGG'dan görüntülere yer veren Yunan medyası, aynı CHP ve destekçileri gibi TOGG'a çamur atmaya kalkarak şunları kaydetti:

"Bu Türk yapımı ilk araba olarak kabul ediliyor ancak en temel sistemlerinde büyük ölçüde yabancı şirketlere bağımlılar. Başta piller ve tüm elektrikli parçalar olmak üzere otomobilin yüzde 50'den fazlasının ithal olduğu tahmin ediliyor."

2030 yılına kadar 1 milyondan fazla TOGG üretileceğini belirten Yunan medyası, "Şimdiye kadar üretilecek olan 5 aracın 3 modeli sunuldu. Hükümet üretimi güçlendirmek için vergi indirimi sözü verdi" dedi.

Yunan medyası ayrıca Başkan Erdoğan'ın kendi yol arkadaşlarını zengin edebilmek için TOGG fabrikasını kurduğu yönünde akla ziyan ifadeler kullandı.