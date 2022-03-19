Yunan medyasından bomba itiraf: Batı'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

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Yunanistan ve Rusya'nın artık düşman haline geldiğini savunan Yunan medyası, Türkiye'nin stratejik önemi hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Rusya'nın "yayılmacı" hamlelerinin Yunanistan'a Ege adalarını silahlandırması için fırsat ve bahane verdiğini aktaran Yunan medyası şu ifadeleri kullandı:

"Rus filosu Ege'de hareket ettiği için adalarımızın savunmasını ve ihtiyaç duyabileceğimiz diğer savunma araçlarını güçlendirmek için en iyi bahaneye sahibiz. Kuzeyden gelen tehdide (sözde Rusya) karşı... Yani artık bu konu Türkiye ile ilgili değil. Artık Doğu Ege adalarını çok güzel bir şekilde silahlandırabiliriz."

Boğazların kontrolüne sahip olmasının Türkiye için stratejik açıdan büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Yunan medyası, "Rusya'nın yumuşak karnına açılan kapı olan boğazlar Türkiye'ye ait" dedi.

"Batı'nın Rusya'ya karşı Türkiye'ye ihtiyacı var"

Rusya'nın işgal girişimlerinin genişleyerek devam edeceğini kaydeden Yunan medyası şöyle devam etti:

"Türkiye coğrafi olarak önemini korumaya devam eden bir alanı kontrol ediyor. Batı'nın Rusya'nın yumuşak karnına asker ve gemi gönderebilmek için Türkiye'yi yanına alma girişimi çok açık."

Yuna medyası, Rus ekonomisine can suyu olan petrol ve buğday gibi birçok ürünün Türk boğazlarından geçtiğini hatırlatarak "Bu sebeple Türkiye'nin Batı'dan kalıcı bir af kağıdı aldığını anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin stratejik konumundan kendilerine pay çıkarmaya çalışan Yunan medyası şunları kaydetti:

"Bizim coğrafyamızın boğazların tamamlayıcısı olduğuna ve boğazlar kadar önemli olduğuna Batılıları ikna etmeliyiz. Rusya'nın evinin Karadeniz olduğunu kabul edersek boğazlar bu evin kapısıdır ama bizde kapıya ulaşmak için evin avlusuna sahibiz. Coğrafya bizi kayırsa da coğrafya oyununu doğru dürüst oynamayan bizleriz. Sıkıntı siyasi liderliğimizin stratejisi meselesinde yatıyor."