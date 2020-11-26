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Dünya Yunan medyası ismini yayınladı: İşte "Türk gemisini basın" emri veren Yunan!
Dünya

Yunan medyası ismini yayınladı: İşte "Türk gemisini basın" emri veren Yunan!

Libya'ya insani yardım malzemesi götüren Türk gemisine baskın yapılması emrini veren Yunan komutanın ismi açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 09:24:00 - 2020-11-26 09:28:22
Yunan medyası ismini yayınladı: İşte "Türk gemisini basın" emri veren Yunan!

Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı İrini operasyonu kapsamında geçen pazar gecesi Türk bandıralı "Roseline-A" gemisinin aranmasının yankıları sürüyor.

Ankara'nın sert tepkisine yol açan olayda Türk yük gemisi, Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini operasyonunda görevli "Hamburg" adlı Alman fırkateyni tarafından Mora Yarımadası'nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurulup, aranmıştı. Türkiye'nin tepkisi üzerine askerler, gemiden ayrılmıştı. Gemide insani yardım malzemeleri bulunduğu anlaşılmıştı.

Talimatı veren Yunan: Tuğamiral Thedoros Mikropolus

Yunan Ta Nea gazetesi, Alman fırkateynine arama emrini 55 yaşındaki Yunan Tuğamiral Thedoros Mikropolus'un verdiğini yazdı. Mikropulos, İrini operasyonunun denizdeki unsurlar komutanlığını ekim ayında İtalyan Tümamiral Fabio Aostini'den devralmıştı.

Bu arada Roseline-A baskını, akıllara haziran ayında yaşanan bir başka olayı getirdi. Yunan medyası, İrini operasyonunda görevli Yunan "Spetses" fırkateyninden havalanan Sikorsky tipi bir askeri helikopterin 10 Haziran'da Libya’ya gitmekte olan "Cirkin" adlı Tanzanya bandıralı yük gemisinde arama yapmak istediğini aktarmıştı. Ancak Türkiye tarafından "Cirkin gemisi Türkiye Cumhuriyeti’nin koruması altındadır" uyarısı sonrasında aramadan vazgeçildiği bildirilmişti. İtalyan komutan, helikopteri geri döndürmüştü.

AB'nin 1 Nisan’da başlattığı İrini operasyonunun, Akdeniz'de Libya açıklarını görev alanı olarak belirlemesi, buna karşın ülkenin doğusundaki Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Libya-Mısır sınırını ve hava yolunu denetlememesi çelişki olarak ortaya çıkıyor.

İrini operasyonunda bugüne kadar Türkiye'den hareket eden 3, biri BAE'den biri Mısır'dan olmak üzere toplam 5 gemi arandı. Trablus da bu operasyona tepkili.

Kaynak: Hürriyet

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