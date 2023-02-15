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Aktüel Yunan kurtarma ekibi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı
Aktüel

Yunan kurtarma ekibi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

Yunan kurtarma ekibi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı. Ekip Başkanı Ioannis Papastathis, "Adıyaman'da çalışırken çok fazla duygulandım. Unutulmayacak çok anım oldu. Bir yandan halkın sevgisi, sıcak karşılaması, öte yandan yaşanan acılar. Yıkım çok büyüktü" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 22:32:00 -
Yunan kurtarma ekibi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye gelen 27 kişilik Yunan ekip Selanik'e hareket etti.

Adıyaman'da çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a gelen Yunan ekip, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı işletmesi İGA yetkililerince karşılandı. Ekip başkanı Ioannis Papastathis, havalimanında AA muhabirine, ekibin Yunanistan'ın çeşitli şehirlerinden gelen 27 kişiden oluştuğunu söyledi.

Adıyaman'a ulaştıkları andan itibaren halkın hep yanlarında olduğunu belirten Papastathis, "Arama kurtarma çalışmaları sırasında birçok arkadaş edindik, onlarla beraber enkazda çalıştık. Onların bizim yanımızda olması bizim için çok önemliydi" dedi.

"Adıyaman'da çok anım oldu"

Papastathis, şu ana kadar birçok kez eğitim amaçlı çalıştıklarını ifade ederek, bu kadar büyük bir afetle karşılaşmadıklarını vurguladı.

Türkiye'ye geldiği andan itibaren çok duygulandığını dile getiren Papastathis, "Adıyaman'da çalışırken çok daha fazla duygulandım. Unutulmayacak çok anım oldu. Bir yandan halkın sevgisi, sıcak karşılaması, öte yandan yaşanan acılar. Yıkım çok büyüktü. Hava soğuktu. Bunlar beni çok etkiledi." diye konuştu.

İGA, bilet ve pasaport işlemlerini tamamlayan ekip için uğurlama töreni düzenlendi.

Türk ve Yunan bayraklarının açılarak fotoğraf çekilmesinin ardından İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, ekibe plaket takdim etti. Törene Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer ile Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou da katıldı. Ekip, daha sonra THY uçağıyla Selanik'e gitti.

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