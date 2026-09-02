Yunan komutandan çarpıcı Türkiye analizi: Atina artık Ankara’nın kurduğu dengeyi hesaba katmak zorunda!

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde gerçekleştirdiği büyük atılım ve bölge ülkeleriyle kurduğu yeni güvenlik ortaklıkları Yunanistan'da yakından takip ediliyor.

Eski Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Konstantinos Ziazias, Yunan savunma sitesi Militaire.gr'de yayımlanan değerlendirmesinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gelişen savunma işbirliğinin bölgesel dengeler üzerindeki etkisini mercek altına aldı.

Ziazias'ın analizinde özellikle Türkiye'nin giderek genişleyen jeopolitik etki alanına ilişkin değerlendirmeler dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN ÜÇ BÜYÜK AVANTAJINA DİKKAT ÇEKTİ

Yunan komutan, oluşan stratejik yapının birbirini tamamlayan üç önemli gücü aynı zeminde buluşturduğunu belirtti.

Bunları Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayisi ve NATO tecrübesi, Suudi Arabistan'ın ekonomik ve enerji gücü ile Pakistan'ın askeri kapasitesi olarak sıraladı.

Ziazias'a göre Ankara, bu işbirliği sayesinde hem jeopolitik rolünü hem de bölgesel ağırlığını daha ileri bir noktaya taşıyor.

DOĞU AKDENİZ'DEN HİNT OKYANUSU'NA UZANAN HAT

Analizde Türkiye'nin yalnızca yakın çevresine odaklanan bir savunma politikası izlemediğine de dikkat çekildi.

Ankara'nın Doğu Akdeniz'den Basra Körfezi'ne, oradan Hint Okyanusu'na kadar uzanan geniş bir stratejik işbirliği ağı oluşturduğu ifade edildi.

Türkiye'nin artan askeri kapasitesi ve savunma sanayisindeki gücüyle güvenlik ihtiyacı bulunan ülkeler açısından potansiyel bir “güvenlik sağlayıcısı” konumuna yükseldiği kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN PAZARLIK GÜCÜ ARTIYOR

Ziazias, Ankara'nın oluşturduğu yeni denklemden ekonomik ve diplomatik açıdan da önemli kazanımlar elde edebileceğine dikkat çekti.

Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatını büyütürken Suudi sermayesine erişimini de genişletmeyi hedeflediğini aktaran Yunan komutan, gelişmelerin Ankara'ya daha geniş hareket alanı ve daha yüksek pazarlık gücü kazandırdığını belirtti.

Bu yeni durumun doğrudan Yunanistan'ın bölgesel stratejik hesaplarını etkilediğini de kaydetti.

İSRAİL'İN HESAPLARINI DA ETKİLEYEBİLİR

Ziazias'ın analizindeki bir başka önemli bölüm ise Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşmasının İsrail üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin oldu.

Ankara ile Riyad arasında gelişen savunma işbirliğinin bölgedeki mevcut denklemleri değiştirebileceğini belirten Ziazias, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile yakınlaşmasının İsrail-Suudi Arabistan ilişkilerinin geleceğini de zorlaştırabileceğine dikkat çekti.

Böylece Türkiye merkezli yeni güvenlik mimarisinin yalnızca Yunanistan'ın değil, İsrail'in bölgesel planlarını da etkileyebilecek bir boyuta ulaştığı değerlendirmesi öne çıktı.

YUNAN KOMUTANDAN ATİNA'YA TÜRKİYE UYARISI

Eski Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı, gelişmeler karşısında Atina'nın Suudi Arabistan'a ilişkin daha önceki stratejik yaklaşımını yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Ziazias'ın değerlendirmesindeki en dikkat çekici mesaj ise Yunanistan'ın bundan sonraki bölgesel hesaplarına ilişkin oldu.

Yunan komutan, Atina'nın Türkiye'nin şekillendirdiği yeni bölgesel dengeleri artık dikkate almak zorunda olduğunu ifade etti.

ATİNA'YA YENİ İTTİFAK ÇAĞRISI

Ziazias, Yunanistan'ın gelişmeler karşısında aşırı tepki vermek yerine uzun vadeli bir strateji oluşturması gerektiğini kaydetti.

Atina yönetimine ABD, Fransa, İsrail, GKRY, Mısır ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerini daha da güçlendirme çağrısında bulunan Ziazias'ın değerlendirmeleri, Türkiye'nin artan bölgesel gücünün Yunanistan'ın güvenlik hesaplarında merkezi bir başlığa dönüştüğünü ortaya koydu.