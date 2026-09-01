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Spor Trabzonspor’da bir ayrılık daha! Lundstram’ın sözleşmesi feshedildi
Spor

Trabzonspor’da bir ayrılık daha! Lundstram’ın sözleşmesi feshedildi

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Trabzonspor’da bir ayrılık daha! Lundstram’ın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, İngiliz orta saha John David Lundstram ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili kulüp, 2027 yılına kadar devam eden sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiğini KAP’a bildirdi.

Trabzonspor’da kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer, İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini resmen açıkladı.

 

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz John David Lundstram arasındaki 1 Temmuz 2024 başlangıç ve 30 Haziran 2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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