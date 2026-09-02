  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye geminin bulunması için TCG Işın’ı göndermişti! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Batık gemi 550 metrede tespit edildi Sırtlarını İsrail’e yasladılar ama nafile! Yunan komutandan Türkiye itirafları Al sana suç örgütü! Saygı Öztürk’ün maskesi indirildi Dünya liderinden tarihi zirve! Erdoğan Putin görüşmesi başladı "Nereye kaçacaktın?" sorusuna "Anamur" dedi! Fare Arif tutuklandı TBB Başkanı Sağkan’dan adli yıl açılışında skandal sözler! AİHM kararlarına uymak iktidarın takdirinde değil Haçlı İttifakı'nda çatlak giderek büyüyor! 11 AB üyesinden 'Veto' başkaldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi Arabasından Hilmi Tuna Kuriş çıkmıştı! İdris Naim Şahin hakkında flaş gelişme Süper Lig'de dev derbi tarihi netleşti!
Spor Manchester City’den 5 yıllık imza! Iliman Ndiaye transferi resmen açıklandı
Spor

Manchester City’den 5 yıllık imza! Iliman Ndiaye transferi resmen açıklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Manchester City’den 5 yıllık imza! Iliman Ndiaye transferi resmen açıklandı

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Everton forması giyen Senegalli kanat oyuncusu Iliman Ndiaye’yi kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcu, yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, hücum hattını Iliman Ndiaye ile güçlendirdi. Everton’dan transfer edilen Senegalli futbolcu, 5 yıllık sözleşmeye imza atarken bu fırsatı “hayatının fırsatı” olarak nitelendirdi.

 

“Bütün hayatım boyunca böyle bir fırsat için çalıştım”

Kulübün açıklamasında, Everton forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Ndiaye ise transferiyle ilgili "Bütün hayatım boyunca böyle bir fırsat için çalıştım. Manchester City dünyadaki en iyi kulüplerden biri ve büyürken her şeyi kazandıklarını gördüm. Bu kadar özel bir hikayede kendi bölümümü yazabilmek hayatımın fırsatı ve bunu iki elimle birden yakalamaya kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Senegalli oyuncu, 2024'ten bu yana Everton formasıyla 74 maça çıktı ve 17 gol kaydetti.

Manchester City’den Londra’da dört gollü galibiyet
Manchester City’den Londra’da dört gollü galibiyet

Spor

Manchester City’den Londra’da dört gollü galibiyet

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23