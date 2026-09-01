  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Al sana suç örgütü! Saygı Öztürk’ün maskesi indirildi Dünya liderinden tarihi zirve! Erdoğan Putin görüşmesi başladı "Nereye kaçacaktın?" sorusuna "Anamur" dedi! Fare Arif tutuklandı TBB Başkanı Sağkan’dan adli yıl açılışında skandal sözler! AİHM kararlarına uymak iktidarın takdirinde değil Haçlı İttifakı'nda çatlak giderek büyüyor! 11 AB üyesinden 'Veto' başkaldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi Arabasından Hilmi Tuna Kuriş çıkmıştı! İdris Naim Şahin hakkında flaş gelişme Süper Lig'de dev derbi tarihi netleşti! 183.3 milyarlık SGK borcu taksitlendirildi! Bakan Işıkhan: Her zaman yanındayız Taraftar maskeli terör seviciler şehit Eren Bülbül'ü dillerine doladılar... Kardeşlik sürecine çirkin provokasyon
Spor Galatasaray’a imza attı, hayalini anlattı! Deniz Gül’den duygulandıran sözler
Spor

Galatasaray’a imza attı, hayalini anlattı! Deniz Gül’den duygulandıran sözler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Galatasaray’a imza attı, hayalini anlattı! Deniz Gül’den duygulandıran sözler

Galatasaray’a transfer olan Deniz Gül’ün çocukluğundan bu yana en büyük hayalinin sarı-kırmızılı formayı giymek olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray’ın kadrosuna kattığı milli futbolcu Deniz Gül, imzanın ardından duygularını paylaştı. Çocukluğundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giymeyi hayal ettiğini söyleyen 22 yaşındaki santrfor, taraftarla statta buluşmak için sabırsızlandığını ifade etti.

 

“Bugün çocukluk hayalim gerçekleşti”

Deniz Gül, imzayı atmasının ardından Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu aktaran 22 yaşındaki santrfor, "Bugün çocukluk hayalim gerçekleşti. Başardık ve artık çok mutluyum. Öncelikle taraftara çok teşekkür ediyorum. Beni bugün havalimanında çok güzel karşıladılar. Onlarla da bir an önce statta görüşmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

 

“Kendisine başarılar diliyorum”

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Deniz Gül'ün çok kıymetli bir oyuncu olduğunu anlatarak "Stadımızda fotoğrafı var. Babasına da sordum. 2013 yılında çektirmiş. Deniz'in hayal kurduğu takıma gelmesi çok enteresan. Çok kıymetli bir oyuncu, genç bir kardeşimiz. Galatasaray'a çok uzun yıllar hizmet edeceğinden eminim. Hem Galatasaraylı olması hem de böyle bir kulübün oyuncusu olması çok önemli. Onun için kendisine başarılar diliyorum. İnşallah sakatlık olmadan uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Kendisine Galatasaray'a hoş geldin diyorum. Tekrar başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Gül Galatasaray'da!
Deniz Gül Galatasaray'da!

Spor

Deniz Gül Galatasaray'da!

Galatasaray KAP'a bildirdi! İşte, Deniz Gül’ün maliyeti
Galatasaray KAP'a bildirdi! İşte, Deniz Gül’ün maliyeti

Spor

Galatasaray KAP'a bildirdi! İşte, Deniz Gül’ün maliyeti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ByLock'tan sonra o uygulamayı kullanmışlar! FETÖ'nün yeni ağı deşifre edildi: Gözaltılar var
Gündem

ByLock'tan sonra o uygulamayı kullanmışlar! FETÖ'nün yeni ağı deşifre edildi: Gözaltılar var

Hain FETÖ'cüler yeniden yapılanma çalışmalarına devam ediyor. Teröristlerin ByLock'tan sonra yeni bir uygulama kullandıkları deşifre edildi...
Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!
Gündem

Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, ekranları parselleyen kendi güruhunun kokuşmuşluğunu itiraf etti. Mesleğin sahtekarların eline düştüğünü belirten..
Yaşlı karı kocanın başörtülü Türk kızlara sözleri kan dondurdu: Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum!
Gündem

Yaşlı karı kocanın başörtülü Türk kızlara sözleri kan dondurdu: Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum!

Almanya'nın Dortmund kenti yakınlarındaki Bestwig beldesinde bir Alman çiftin, 13 ve 22 yaşlarındaki Türk kız kardeşlere yönelik ırkçı hakar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23