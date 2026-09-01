Galatasaray’a imza attı, hayalini anlattı! Deniz Gül’den duygulandıran sözler

Galatasaray’ın kadrosuna kattığı milli futbolcu Deniz Gül, imzanın ardından duygularını paylaştı. Çocukluğundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giymeyi hayal ettiğini söyleyen 22 yaşındaki santrfor, taraftarla statta buluşmak için sabırsızlandığını ifade etti.

“Bugün çocukluk hayalim gerçekleşti”

Deniz Gül, imzayı atmasının ardından Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu aktaran 22 yaşındaki santrfor, "Bugün çocukluk hayalim gerçekleşti. Başardık ve artık çok mutluyum. Öncelikle taraftara çok teşekkür ediyorum. Beni bugün havalimanında çok güzel karşıladılar. Onlarla da bir an önce statta görüşmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

“Kendisine başarılar diliyorum”

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Deniz Gül'ün çok kıymetli bir oyuncu olduğunu anlatarak "Stadımızda fotoğrafı var. Babasına da sordum. 2013 yılında çektirmiş. Deniz'in hayal kurduğu takıma gelmesi çok enteresan. Çok kıymetli bir oyuncu, genç bir kardeşimiz. Galatasaray'a çok uzun yıllar hizmet edeceğinden eminim. Hem Galatasaraylı olması hem de böyle bir kulübün oyuncusu olması çok önemli. Onun için kendisine başarılar diliyorum. İnşallah sakatlık olmadan uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Kendisine Galatasaray'a hoş geldin diyorum. Tekrar başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.