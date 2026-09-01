Galatasaray KAP'a bildirdi! İşte, Deniz Gül’ün maliyeti

Galatasaray’da forvet transferi sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen milli oyuncu Deniz Gül’ü kadrosuna katarken, transferin mali detaylarını da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda, oyuncunun kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD kulübüne ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya; her sezon için net 1.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.