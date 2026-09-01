İstanbul Emniyet Müdürü’nden mesaj var: Yarına kalır yanına kalmaz!

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kayıp şahıslar ile faili meçhul cinayetler hakkında bilgi almak ve çalışmalar yerinde denetlemek için Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İçişleri ve Adalet Bakanlığının ortaklaşa başlattığı faili meçhul ve faili firar suçlarıyla mücadelede İstanbul Emniyeti olarak kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Yıldız, şunları söyledi:

"Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğimiz, Cinayet Büro Amirliğimiz, Olay Yeri İnceleme ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ortak akıl ve koordinasyonla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan faydalanarak geçmişin izlerini takip ediyoruz. Milletimizin çok güzel bir ifadesi vardır: Yarına kalır ama yanına kalmaz" dedi.