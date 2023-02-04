Yunan isimden dünyayı sarsacak itiraf: Erdoğan'ı öldürüp yerine o ismi getireceklerdi
Yunan Türkolog Profesör Dimitris Kiçikis, ABD eski Başkanı Michal Obama'nın 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek istediğini ve yerine İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i getirme planı yaptığını söyledi.
Yunan Türkolog Profesör Dimitris Kiçikis, Batı’nın Türkiye üzerinde oynadığı oyunlara dikkat çekti.
Obama yönetiminin 2016’da Recep Tayyip Erdoğan’ı ortadan kaldırarak Meral Akşener’i iktidar yapma planı olduğunu söyledi.
Kiçikis, Erdoğan’ın Batı’ya karşı bağımsızlık mücadelesi verdiğini vurguladı.