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Gündem Yunan isimden dünyayı sarsacak itiraf: Erdoğan'ı öldürüp yerine o ismi getireceklerdi
Gündem

Yunan isimden dünyayı sarsacak itiraf: Erdoğan'ı öldürüp yerine o ismi getireceklerdi

Yunan Türkolog Profesör Dimitris Kiçikis, ABD eski Başkanı Michal Obama'nın 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek istediğini ve yerine İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i getirme planı yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 18:57:00 - 2023-02-04 18:58:03

Yunan Türkolog Profesör Dimitris Kiçikis, Batı’nın Türkiye üzerinde oynadığı oyunlara dikkat çekti.

Obama yönetiminin 2016’da Recep Tayyip Erdoğan’ı ortadan kaldırarak Meral Akşener’i iktidar yapma planı olduğunu söyledi.

Kiçikis, Erdoğan’ın Batı’ya karşı bağımsızlık mücadelesi verdiğini vurguladı.

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