Çocukları korumak için yasaklanmıştı! Roblox 680 gün sonra erişime açıldı

Çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklere sahip olduğu gerekçesiyle Ağustos 2024’ten bu yana erişime kapalı olan çevrim içi oyun platformu Roblox için erişim engeli kaldırıldı.

Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan platforma Türkiye’den yeniden erişim sağlanmaya başlandı. Kararın ardından çok sayıda kullanıcı, Roblox’a VPN kullanmadan giriş yapabildiğini paylaştı.

YOLA GELDİ, ENGEL KALDIRILDI

Roblox’a erişim engeli kararı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınmış ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştı.

Erişim engelinin kaldırılması sürecinde Roblox’un çocuk güvenliği, yaş doğrulama, içerik denetimi ve ebeveyn kontrolü gibi başlıklarda yeni adımlar attığı ifade edildi.

Platformun yeniden erişime açılmasıyla birlikte kullanıcılar, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden hesaplarına giriş yapabiliyor.

Roblox’un açılması, özellikle çocuklar ve genç kullanıcılar arasında kısa sürede gündem oldu. Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan platformun yeniden erişilebilir hale gelmesiyle birlikte, oyuncular uzun aranın ardından oyunlara ve hesaplarına yeniden ulaşmaya başladı.