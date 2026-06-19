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Dünya BM’den dünyaya Gazze çağrısı! “Bu tablo sürdürülebilir değil”
Dünya

BM’den dünyaya Gazze çağrısı! “Bu tablo sürdürülebilir değil”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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BM’den dünyaya Gazze çağrısı! "Bu tablo sürdürülebilir değil"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, Gazze’de ateşkese rağmen insani tablonun sürdürülebilir olmadığını söyledi.

BM’den Gazze’deki insani krize ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı, İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Orta Doğu’da durum başlığı altında Filistin meselesini görüşmek için toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde konuştu.

 

Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının sivil kayıpları azalttığını ve insani yardıma erişimde bazı engelleri ortadan kaldırdığını savunan Fletcher, ancak BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararının ve 20 maddelik planın "bundan çok daha fazlasını" sağlamayı amaçladığını belirtti.

Fletcher, Gazze'deki durumun “sürdürülebilir” olmadığını vurgulayarak, "Bugün Gazze'deki Filistinliler, kendi aileleriniz için talep edeceğiniz temel ihtiyaçlardan mahrum kalmaya devam ediyor." dedi.

 

Gazze'de sivillerin günlük hava saldırıları, bombardıman ve silahlı çatışmalarda öldürülmeye ve sakat bırakılmaya devam edildiğine işaret eden Fletcher, "Çocuklar insan ve potansiyel komşu olarak değil de zayiat ve potansiyel terörist olarak tanımlandığında işte böyle sonuçlar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Fletcher, Gazze'nin insani yardım ulaştırmaya çalışanlar için "dünyanın en tehlikeli yeri" olmaya devam ettiğine de dikkati çekerek, yaklaşık üç yılda Gazze’de 600'e yakın yardım çalışanın öldürüldüğünün ve bu sayının küresel olarak öldürülen 1000'den fazla insani yardım çalışanının yarısından fazlasını oluşturduğunun altını çizdi.

 

Gazze'de insani yardım çalışanlarının hala sürekli ve kasıtlı kısıtlamalarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğine işaret eden Fletcher, "İnsani yardım erişimi, yardım ve personel hareketini kolaylaştırarak çok daha büyük bir kapasite sağlanabilecekken, en fazla bir veya iki operasyonel sınır kapısına bağlı kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

 

“Kötüleşme hızla ivme kazanıyor”

Fletcher, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da yaşananlara da değinerek, "Orada, on yıllardır, İsrailli yetkililerin Filistinlileri göç ettirme ve ayrımcı politikaları ile karakterize edilen süregelen bir kötüleşme hızla ivme kazanıyor." şeklinde konuştu.

Batı Yaka'da 2026'da günde ortalama 6 Filistinlinin topraklarını gasbetmeye çalışan İsrailli şiddetinin tespit edildiğini dile getiren Fletcher, "Zorla yerinden edilme, evlerin ve diğer mülklerin yıkılması, toprakların gasbedilmesi ve hareket kısıtlamaları günlük yaşamı içten içe boşaltıyor." dedi.

 

Fletcher, şöyle devam etti:

"Bu önlemler, uluslararası hukuku ihlal ederek İşgal Altındaki Filistin Topraklarının demografik yapısını değiştirmeyi amaçlıyor gibi görünüyor ve bu durdurulmalıdır."

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