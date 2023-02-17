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Yunan Goutas'tan takdir toplayan Türkiye kararı! Helal olsun dedirtti

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un defans oyuncusu Dimitrios Goutas, depremzedelere 700 bin TL bağışta bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 16:48:00 -
Yunan Goutas'tan takdir toplayan Türkiye kararı! Helal olsun dedirtti

DG Sivasspor’un 28 yaşındaki Yunan oyuncusu Dimitrios Goutas, depremzedelere 700 bin TL bağışta bulundu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından spor camiası da kenetlendi. Deprem felaketi sonrası tüm ülkede yaralar sarılmaya çalışılırken, Sivasspor'da forma giyen Dimitrios Goutas’tan da 700 bin TL’lik destek geldi.

28 yaşındaki Yunan oyuncunun depremzedeler için AFAD’a 700 bin TL bağışladığı öğrenildi.

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