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Yunan, göçmenleri dövüp dövüp Türkiye’ye yolluyor

Türkiye kendisine vaat edilen fonları alamadığı halde 4 milyonu aşkın mülteciye kol kanat gererken, AB’nin ayırdığı fonları alan Avrupa ülkeleri ise, mültecilere sahip çıkmak bir yana onları, dövüp, tehdit edip, nehirlere atarak ölüme terk ediyor.

06 Aralık 2018 Perşembe 11:32

Avrupa Birliği’nin 1.2 milyar euro verdiği Yunanistan’da mülteciler donarak can verirken, 160 milyon euro alan Bulgaristan; sığınmacılara, “Türkiye’ye dönün yoksa ölürsünüz” tehditleri savuruyor. AB’den 495 milyon euro koparan Macaristan ülkeye sığınmacı girişini engellemek için sınırına elektrikli tel örgü çekiyor, 33 milyon euro destek alan İspanya ise birkaç mülteciyi topraklarına sokmamak için sınırlarına duvar örüyor.

Edirne’de üç sınır köyünde 3 düzensiz göçmenin yarı çıplak şekilde donarak hayatını kaybetmesi, Yunanistan’ın yasadışı geçiş yapan göçmenleri zorla geri gönderdiği iddialarını tekrar gündeme getirdi. Edirne İl Göç İdaresi, sosyal çalışmacı ve sosyologlarının yakalananlarla tek tek yaptığı mülakatta, kasım ayında yakalanan 7 bin düzensiz göçmenden 2 bin 490’ının Yunanistan tarafından Türkiye’ye zorla geri gönderildiği belirlendi. Mülakat yapılan göçmenlerden 300’e yakını da Yunanistan’dan darbedilerek ve elbiselerine el konularak yarı çıplak zorla Türkiye’ye geri itildiklerini ileri sürdü. Donarak ölen göçmenlerin cesedinin bulunduğu köylere yakın yerde jandarma ekiplerince yakalanan Afganistanlı Cemaleddin Malangi (29), Yunanistan’a Meriç Nehri’ni aşarak geçtiklerini ve ormanda 3 gün saklandıklarını belirterek, “Yunan köylülerinin kapılarını çalıp yardım istedik, o sırada birileri askerleri aramış olmalı ki gelip bizi yakaladılar. Bizi botla Türkiye’ye gönderdiler. Yunan askerlerinin merhameti bulunmuyor. Türk askerleri ise çok merhametli” dedi.

Yunanistan sınırında donarak ölen bir mültecinin daha cesedi bulundu

Edirne’de Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki çeltik tarlası içerisinde, Yunanistan’ın geri gönderdiği öne sürülen bir erkek kaçağın daha cansız bedeni bulundu. İlk yapılan incelemede kimliği belirsiz kaçağın da donarak öldüğü belirlenirken, bu, son 5 günde cesedi bulunan 4’üncü kaçak oldu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:32
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  • sebil y.sebil y.22 dk önce
    hani nerde sözde aihm mahkemesi ? hani maksat insan haklarini savunmaksa neden görmez o kahrolasi tiyatro mahkemesi `?
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