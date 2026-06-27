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Çeltik tarlalarını vurdu ’45 senedir böylesini görmedim’

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Çeltik tarlalarını vurdu ’45 senedir böylesini görmedim’

Karabük'te etkili olan sağanak yağmurun ardından ormandan gelen yaka seli, yaklaşık 30 dönüm büyüklüğündeki çeltik tarlasında zarara yol açtı.

#1
Foto - Çeltik tarlalarını vurdu ’45 senedir böylesini görmedim’

Olay, Cemaller köyü 106 mevkisinde Halit Gömeç'e ait çeltik tarlalarında meydana geldi.

#2
Foto - Çeltik tarlalarını vurdu ’45 senedir böylesini görmedim’

Dün etkili olan şiddetli rüzgar, dolu ve sağanak yağışın ardından ormanlık alandan gelen yaka seli tarlaya ulaştı.

#3
Foto - Çeltik tarlalarını vurdu ’45 senedir böylesini görmedim’

Sel sularının sürüklediği odun parçaları ve çeşitli orman atıkları önce 2 bin dönüm alanı sulayan su kanalını tıkadı, ardından çeltik ekili alana taşındı.

#4
Foto - Çeltik tarlalarını vurdu ’45 senedir böylesini görmedim’

Sel nedeniyle yaklaşık 30 dönümlük tarım arazisinde zarar oluştu.

#5
Foto - Çeltik tarlalarını vurdu ’45 senedir böylesini görmedim’

Zarar gören tarlalarda Gömeç ailesi temizlik çalışmaları başlatılırken, afet sonrası ilgili kurumların ekipleri bölgede inceleme yaptı.

#6
Foto - Çeltik tarlalarını vurdu ’45 senedir böylesini görmedim’

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'ın girişimleriyle temizlik için DSİ'den eksvatör gönderildiği öğrenildi.

#7
Foto - Çeltik tarlalarını vurdu ’45 senedir böylesini görmedim’

Çeltik tarlasında çalışmalara yardımcı olan Halit Gömeç'in babası Mehmet Gömeç yaptığı açıklamada, "Dün saat 17.30-18.00 sıralarında bir kara bulut kapladı.

#8
Foto - Çeltik tarlalarını vurdu ’45 senedir böylesini görmedim’

Yarım saat içerisinde yağmur ve dolu ile karışık yağış meydana geldi. Sonrasında ormandan gelen yaka seli, su kanallarını ve çeltik tarlalarını doldurdu" dedi.

#9
Foto - Çeltik tarlalarını vurdu ’45 senedir böylesini görmedim’

Sel nedeniyle yaklaşık 30 dönüm alanda tahribat oluştuğunu dile getiren Gömeç, "Bu selin çıkmasının sebebi, yanan orman bölgesinde orman işçilerinin yaptığı yollardır.

#10
Foto - Çeltik tarlalarını vurdu ’45 senedir böylesini görmedim’

Vermişler işleri şirkete, ormanın içerisini köstebek yuvasına çevirmişler.

#11
Foto - Çeltik tarlalarını vurdu ’45 senedir böylesini görmedim’

Toprağı oynatmışlar. Suyu alan toprak yürüdü geldi sele dönüştü. Irmak gibi sel gelmiş. Odun parçalarını getirmiş" diye konuştu.

#12
Foto - Çeltik tarlalarını vurdu ’45 senedir böylesini görmedim’

"45 senedir burada yaşıyorum. Bu araziye bir selin düştüğünü hatırlamış değilim" diyerek duruma tepki gösteren Gömeç, olaydan sonra çocuklarının zarar gören tarlaları temizlemekle uğraştığını söyledi.

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