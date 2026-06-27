Zeka küpü olanlar bu grupta: İşte IQ’su en yüksek kan grubu

AB Kan Grubu (Mantık ve Analiz Dehaları): Araştırmalara göre pratik zekası en yüksek ve en rasyonel düşünen grup olarak öne çıkıyor. Olaylara çift yönlü bakabilme yetenekleri sayesinde kriz anlarında zehir gibi çözümler üretebiliyorlar. B Kan Grubu (Yaratıcı ve Özgün Dehalar): Kurallara bağlı kalmayı sevmeyen, tamamen kutunun dışında düşünen bir zeka yapısına sahiplerdir. Sanat, inovasyon ve girişimcilik alanındaki dâhilerin büyük çoğunluğu bu gruptan çıkıyor. 0 Kan Grubu (Liderlik ve Stratejik Zeka): Stres altında en soğukkanlı kalan ve büyük resmi en iyi gören gruptur. Yönetimsel zekaları ve odaklanma becerileri sayesinde liderlik vasıflarıyla çevrelerinde fark yaratırlar.