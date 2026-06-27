Zeka küpü olanlar bu grupta: İşte IQ’su en yüksek kan grubu
Japon bilim insanlarının "Ketsueki-gata" teorisi üzerine yaptığı kapsamlı araştırmalar, kan grupları ile IQ seviyesi arasında şaşırtıcı bir bağ olduğunu ortaya koydu. Yapılan bilişsel testlerde; A grubunun detaycı yapısı ile B grubunun yaratıcılığını birleştiren AB kan grubu, zeka testlerinde rakiplerini geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti. Uzmanlar, bu grubun kriz anlarında sergilediği pratik çözüm üretme yeteneğinin genetik bir avantajdan kaynaklandığını belirtiyor.