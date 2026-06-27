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Zeka küpü olanlar bu grupta: İşte IQ’su en yüksek kan grubu

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Zeka küpü olanlar bu grupta: İşte IQ’su en yüksek kan grubu

Japon bilim insanlarının "Ketsueki-gata" teorisi üzerine yaptığı kapsamlı araştırmalar, kan grupları ile IQ seviyesi arasında şaşırtıcı bir bağ olduğunu ortaya koydu. Yapılan bilişsel testlerde; A grubunun detaycı yapısı ile B grubunun yaratıcılığını birleştiren AB kan grubu, zeka testlerinde rakiplerini geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti. Uzmanlar, bu grubun kriz anlarında sergilediği pratik çözüm üretme yeteneğinin genetik bir avantajdan kaynaklandığını belirtiyor.

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Foto - Zeka küpü olanlar bu grupta: İşte IQ’su en yüksek kan grubu

Binlerce kişinin ağzını açık bırakan küresel araştırma yayımlandı! Japon bilim insanlarının kişilik ve zeka üzerindeki çalışmalarına göre, bir kan grubu yüksek IQ seviyesiyle doğrudan eşleşiyor. Peki, sizin kan grubunuz zekanızı nasıl etkiliyor? İşte zehir gibi zekaya sahip olanların o kan grubu...

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Foto - Zeka küpü olanlar bu grupta: İşte IQ’su en yüksek kan grubu

Bu ağızları açıkta bırakan "Ketsueki-gata" teorisi sayesinde A, B, 0 ve AB kan gruplarının benzersiz kişilik özellikleri taşıdıkları ortaya kondu. Özellikle de içlerinden bir tanesinin doğuştan bir dahi olduğu belirlendi. Bir kan grubunun IQ'su hepsinden yüksek… Japonya'da oldukça popüler olan ve bilim dünyasında da geniş yankı uyandıran Ketsueki-gata teorisi, kan gruplarının yalnızca fiziksel sağlığımızı değil, kişilik yapımızı, analiz yeteneğimizi ve zihinsel kapasitemizi de şekillendirdiğini savunuyor.

#3
Foto - Zeka küpü olanlar bu grupta: İşte IQ’su en yüksek kan grubu

Yapılan son araştırmalar, bazı kan gruplarının beyindeki gri madde yoğunluğu, stres yönetimi ve odaklanma becerisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. A Kan Grubu (Detaycı ve Planlı Zeka): Dikkat ve odaklanma süreleri oldukça uzundur. Mühendislik, yazılım ve matematik gibi yüksek konsantrasyon gerektiren alanlarda en başarılı sonuçları bu gruba sahip kişiler veriyor.

#4
Foto - Zeka küpü olanlar bu grupta: İşte IQ’su en yüksek kan grubu

AB Kan Grubu (Mantık ve Analiz Dehaları): Araştırmalara göre pratik zekası en yüksek ve en rasyonel düşünen grup olarak öne çıkıyor. Olaylara çift yönlü bakabilme yetenekleri sayesinde kriz anlarında zehir gibi çözümler üretebiliyorlar. B Kan Grubu (Yaratıcı ve Özgün Dehalar): Kurallara bağlı kalmayı sevmeyen, tamamen kutunun dışında düşünen bir zeka yapısına sahiplerdir. Sanat, inovasyon ve girişimcilik alanındaki dâhilerin büyük çoğunluğu bu gruptan çıkıyor. 0 Kan Grubu (Liderlik ve Stratejik Zeka): Stres altında en soğukkanlı kalan ve büyük resmi en iyi gören gruptur. Yönetimsel zekaları ve odaklanma becerileri sayesinde liderlik vasıflarıyla çevrelerinde fark yaratırlar.

#5
Foto - Zeka küpü olanlar bu grupta: İşte IQ’su en yüksek kan grubu

Uzmanların geniş örneklem gruplarıyla gerçekleştirdiği bilişsel testlerde, kan gruplarının biyolojik yapısının beyne giden kan akışı ve nörolojik tepki hızları üzerinde dolaylı etkileri olduğu saptandı. Özellikle planlama, hafıza ve hızlı karar alma mekanizmalarında bazı kan gruplarının net bir şekilde avantaj sağladığı verilerle ortaya kondu.

#6
Foto - Zeka küpü olanlar bu grupta: İşte IQ’su en yüksek kan grubu

Yapılan araştırmalarda ve test sonuçlarında liderliği göğüsleyen grup AB kan grubu olarak öne çıkıyor. Nedeni ise oldukça ilginç: Bilim insanları, AB kan grubuna sahip kişilerin hem A grubunun yüksek analitik ve detaycı zekasını hem de B grubunun kıvrak, yaratıcı ve kutunun dışında düşünen yapısını bir arada taşıdığını belirtiyor.

#7
Foto - Zeka küpü olanlar bu grupta: İşte IQ’su en yüksek kan grubu

AB Kan Grubunu Zirveye Taşıyan Detaylar: Çift Yönlü Düşünme Becerisi: Hem mantığı hem de yaratıcılığı aynı anda devreye sokabiliyorlar. Hızlı Reaksiyon: Olayları çok hızlı analiz edip kriz anlarında zehir gibi çözümler üretiyorlar. Problem Çözme Yeteneği: Karmaşık durumları parçalara ayırarak çözme konusunda diğer gruplara göre daha yüksek başarı oranına sahipler. Kısacası, zeka testlerinde ve pratik zeka gerektiren durumlarda her iki grubun da en güçlü genetik özelliklerini bir arada barındıran AB grubu listenin birinci sırasına yerleşiyor.

#8
Foto - Zeka küpü olanlar bu grupta: İşte IQ’su en yüksek kan grubu

Öte yandan; A kan grubuna sahip olan kişilerin mide kanseri ve kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu söyleniyor. Kan grubu B olanlarda ise kalp hastalığı ve yumurtalık kanseri riski yüksek görünüyor.

#9
Foto - Zeka küpü olanlar bu grupta: İşte IQ’su en yüksek kan grubu

Kan grubu AB olan kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski daha yüksek iken bu durum hamile kadınların preeklampsiye yakalanma riskini de tetikliyor. Kan grubu 0 olan kişilerde ise ülser geliştirme, sivrisinek çekme ve Aşil tendonu yaralanmalarına yakalanma olasılığı yüksek olarak görülüyor.

#10
Foto - Zeka küpü olanlar bu grupta: İşte IQ’su en yüksek kan grubu

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