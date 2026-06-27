Necip Fazıl Kısakürek’in ölmeden önceki son sözü: “Demek Böyle Ölünürmüş”

Türk edebiyatının usta şairi, düşünürü ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983’te Erenköy’deki evinde vefat etmişti. Vefatının üzerinden 43 yıl geçen Üstad’ın son anlarına dair rivayetler, sevenlerini hem hüzünlendiriyor hem de manevi bir derinlik sunuyor.

Hastalığının ağırlaştığı o gece, Necip Fazıl yatağından hafifçe doğruldu. Elâ gözlerini pencereye çevirerek dışarıdaki karanlığa bir süre baktı. Dudakları kıpırdadı ve tarihî sözünü söyledi:

“Demek böyle ölünürmüş!”

Bu sözün ardından şehadet getirerek son nefesini verdi. Rivayete göre, ölüm meleği Azrail’in teşrifini o anda hissetmiş gibiydi.

Necip Fazıl Kısakürek, ölüm temasını şiirlerinde sıkça işlemiş ve korkuyu aşmış bir isim olarak biliniyordu. “Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber…” dizeleriyle ölüme bakışını ortaya koymuştu. Son anlarındaki sükûnet ve tevekkül, hayatı boyunca savunduğu imani duruşla tam bir uyum içindeydi.

Vasiyeti ve Cenazesi

Üstad, geride detaylı bir vasiyet bıraktı. Vasiyetinde cenazesinin İslami usullere uygun şekilde, sade ve bid’atten uzak olmasını istedi. Çiçek, bando, nutuk ve medhiyelerden uzak durulmasını, sadece Fatiha ve Kur’an okunmasını talep etti. Sevenlerinden kendisi için kaza namazı, oruç ve tevhid kelimesi okumalarını ricada bulundu.

Vefat haberinin ardından binlerce kişi Üstad’ı son yolculuğuna uğurladı. Cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi.

Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904’te İstanbul’da doğmuş, 25 Mayıs 1983’te (79. doğum günü arifesinde) Hakk’a yürümüştü. Edebiyatı, düşünce dünyası ve “Büyük Doğu” idealiyle milyonlara ilham olmaya devam ediyor.