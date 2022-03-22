Yunan generalden olay itiraf: Gençlerimiz askerlikten kaçıyor

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Bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Yunan General Skiadas, Avrupa Birliği ve NATO'nun Ukrayna'yı Rusya karşısında yanlız bıraktığını söyledi.

"AB ve NATO'yu görüyorsunuz. Ukrayna'ya bir şeyler vaat ettiler ama farklı şeyler oluyor. Ukraynalılar yanlız kaldı ve en büyük kaybedenler onlar olacak" diyen Skiadas, savaşın Ukrayna'ya her açıdan büyük bir yıkım getirdiğini ifade etti.

"Ukrayna'nın başına gelenler bizim de başımıza gelebilir"

Ukrayna'da yaşanan durumun Yunanistan'ın da başına gelebileceğini iddia eden Skiadas, "Ukrayna'da gördüklerim beni üzüyor ve maalesef bu yaşananların bizim de başımıza gelmesi çok olası bir durum" dedi.

"Yaşlı bir ordumuz var"

Skiadas, Ukrayna halkının Rus işgaline hazırlıksız yakalandığını dile getirdi. Yunan gençlerinin askere alınmaktan da kaçtığını söyleyen Skiadas, şunları kaydetti:

"Ordudan kaçma eğilimi var. Sağlık sorunları olmayan birçok genç askere alınmamaya çalışıyor. Ordudaki insan gücümüzün hızla azaldığını görüyoruz. Ekonomimizin kötü olması nedeniyle profesyonel bir orduyu da destekleyemiyoruz. Paramız sınırlı olduğu için yeni askerler alamıyoruz. Yaşlı bir ordumuz var."

Skiadas, "Ukrayna ne kadar kolay işgal edildi. Herkes onların AB ve NATO üyesi olacağını düşünürken şimdi yalnız kaldılar ve yok ediliyorlar" diye konuştu.