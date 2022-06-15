Yunan generalden bomba itiraf: Türkiye'den korkuyoruz

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Bir televizyon programına konuk olan Yunan general Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarını vurmaya cesaret edemeyeceğini belirterek "Böyle bir şey yapamayız elbette ama Türkler tepkilerini 7 yıl önce düşürdükleri Rus jetiyle Suriye'de ispatladılar. Yunan tarafı böyle birşey yapamaz. Son on yılların Yunan hükümetlerinin güvenecekleri ve mevcut durumla başa çıkacakları bir stratejik planı yok ve bu noktada önemli bir şeyden bahsetmek zorundayım. Bunca yıl ihlaller yaşadık. Şimdi yeni bir sorunumuz var. Türk İHA'ları hava sahamıza giriyor. En azından önlem alıp o İHA'lara ne yapacağımıza karar vermemiz gerekmez miydi? Eğer gerçekten siyasi bir irade varsa o zaman bir İHA'yı vurabiliriz ve bu çok kolay olup bir mesaj gönderilir. Ama bunun olması için siyasi irade gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yunan hükümetlerinin Türkiye karşısında sağlam bir duruş sergileyemediğini ve aciz kaldığını dile getiren Yunan general şöyle devam etti:

"Ülkemiz için büyük sonuçları olan genel bir savaş çıkarsa bu durum Türkiye için de geçerli olacaktır. Bu savaş biter de kaybettiklerimizin özetini görürsek kazandıklarımızı bir kenara koyup karşılaştırırız. Ama işler böyle yürümüyor. Neden silah alıyoruz? Gerektiğinde ne pahasına olursa olsun silahları kullanmak için satın alıyoruz. Yani onları kullanmayacaksak o zaman silah almamalıyız. Milyarlar harcamaya, F-35 ve Rafale'dan bahsetmeye gerek yok. Yunan vatandaşlarının paralarını boşuna harcamamalıyız."

"Birşey yapmıyor olmamız savaştan kaçınmamız anlamında kar olarak kabul edilebilir. Öte yandan Türkiye'nin bunca yıldır yavaş ama istikrarlı bir şekilde sürekli anlaşmazlıklar çıkardığını gördük" diyen Yunan general şu ifadeleri kullandı:

"Ve öyle bir noktaya geldik ki artık kaybedenler oluyoruz. Bu konudan Yunanistan'daki partiler ve hükümetler rahatsız olmalı ve bunu nasıl çözeceklerini bulmalılar çünkü bu durum devam edecek."