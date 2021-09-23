Yunan fena tutuştu: Deniz gücü Türkiye'ye doğru kaydı
Deniz gücünde terazinin Türkiye'ye doğru kaydığını yazan Yunan medyası, Türk deniz gücünün gelişiminin Atina hükümeti için büyük bir endişe kaynağı olması gerektiğini ifade etti. Bunun yanında Türkiye ile işbirliği yapan Almanya'ya da tepki gösteren Yunan medyası, Merkel'in Türkiye'ye ambargo uygulamayarak Yunanistan'ı sırtından bıçakladığını ileri sürdü.
Türkiye ve Yunanistan'ın envanterinde bulunan denizaltıları kıyaslayan Yunan medyası, Yunan denizaltı filosunun Türkiye'den az olduğunu yazdı.
Deniz gücünde terazi Türkiye'ye doğru eğildi
Yunan denizaltılarının çoğunluğunun eski olduğuna dikkat çekilen haberde, "Türkiye'nin denizaltılarda yaptığı yatırım ve modernizasyon deniz gücünün terazisinin Türkiye'ye doğru eğileceğini gösteriyor" ifadelerine yer verildi.
Türkiye ile yaptıkları işbirliği nedeniyle Almanya'ya tepki gösteren Yunan medyası, Angela Merkel'in Türkiye'ye ambargo uygulamayarak Yunanistan'ı arkadan bıçakladığını ileri sürdü.
Türk deniz gücü Atina hükümeti için endişe kaynağı
Türk deniz gücünün gelişiminin Atina Hükümeti için büyük bir endişe kaynağı olması gerektiği ifade edildi. Yunan silahlı kuvvetlerin bütçesinin önemli bir kısmının denizaltı silahlarının güçlendirilmesine harcanması istendi. Yunan medyası, ayrıca denizaltı konusunda Fransa'dan yardım istedi.
star.com.tr