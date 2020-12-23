Yunan, Ermeni ve YPG/PKK dostu Macron’un Fransa’sı terör üssü gibi

Haber Merkezi

Türk ve İslam düşmanlığını zirveye çıkaran, İslamofobik saldırılara göz yuman Fransa, Macron iktidarı döneminde terörün Avrupa sığınağı oldu. Türkiye’yi bölmek ve İslam coğrafyasında ikinci İsrail çıbanını oluşturmak için Müslüman kanı akıtan terör örgütü PKK’yı koruyup kollayan Macron Fransa’sı, örgütün ekonomik faaliyetleri ve silahlı eğitim kamplarına destek veriyor, militan devşirme organizasyonlarının önünü açıyor, eli kanlı teröristleri saraylarda ağırlıyor. Fransa’dan PKK’ya korkunç para akışının sağlandığı resmi raporlara dahi yansırken, ülkede terör örgütü sempatizanlarının camilere ve Türklerin iş yerlerine yönelik saldırıları cezasız kalıyor.

Avrupa’nın terör beşiği Fransa

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iktidarında İslam düşmanlığının kurumsallaştığı Fransa’da bir yandan Peygamber Efendimiz’e yönelik hakaret karikatürleri kamu binalarına yansıtılıyor, öte yandan elinde Müslüman kanı bulunan teröristler himaye ediliyor. Terör örgütü PKK’nın ekonomik faaliyetlerine destek verilen Fransa’da örgüte yıllık 5.3 milyon euroluk para akışına göz yumuluyor. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol’ün “European Union Terrorism Situation and Trend” adlı raporuna göre sadece 2016 yılında Fransa’da 5 milyon 300 bin avroluk meblağ “bağış” adı altında toplanarak PKK’nın silahlı eğitim kamplarına ulaştırıldı.

Propagandaya onay

Eli kanlı PKK’nın ideolojik propagandası için ülkede medya üssü kurmasını sağlayan terör ülkesi Fransa’da, Kurd1 TV adlı kuruluş üzerinden terör yayınları yapılıyor. Ülkede ayrıca PKK’nın; Birleşme, Bilgi Bülteni, Hevi, Kurmanci, Kürdistan Dosyası, Jina Serbilind isimli dergileri düzenli biçimde yayınlanmasını sağlıyor.

Suriye PKK’sının ofisi Paris’te

Fransa’nın başkenti Paris, terör örgütü PYD’nin “Rojava Temsilciliği” adlı merkezine ev sahipliği yapıyor. Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin Fransa ofisi, 2016 yılından bu yana faaliyet yürütüyor.

Adımbaşı PKK merkezi

PKK’yı sosyokültürel yapılarla ülkede yuvalandıran Macron iktidarı; ülkede örgüte militan devşiren sivil görünümlü 24 organizasyona ev sahipliği yapıyor. Fransa’nın kucağında beslediği PKK’nın STK görünümlü terör merkezlerinin bazıları şunlar: Ahmet Kaya Kültür Merkezi, Kürdistan Ulusal Dayanışma Koordinasyonu, Fransa Demokratik Kürt Konseyi, Paris Kürt Enstitüsü, Kürdistan Özgür Kadın Hareketi, Apocu Gençlik, Kürdistan Öğrenci Birliği, Erdal Welat Gençlik Merkezi, Alsace Mezopotamya Kültür Merkezi, Yvelines Franco-Kürt Kültür Derneği, Marsilya Kürt Evi Derneği.

PKK saldırıyor Macron seyrediyor

Zeytin Dalı Harekatı sürecinde Mart 2018 tarihinde terör örgütü PYD/SDG temsilcilerini Elysee Sarayı’nda ağırlayarak destek sözü veren terör sevici Macron, 29 Ocak’ta Boreaux’ta Geylani Hizmet Vakfı Camii’ne, 2 Şubat’ta Lahey’de İslam Teşkilatı Milli Görüş’e bağlı camiye gerçekleştirilen terör saldırısının PKK’lı faillerinin cezasız bırakılmasını sağladı. Diğer yandan, terör yuvası Fransa, Türkiye’nin iadesini talep ettiği 48 teröristi tüm ısrarlara rağmen Ankara’ya iade etmeyerek uluslararası ceza hukukunu da çiğniyor.