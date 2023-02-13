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Yaşam Yunan ekip Atina'ya döndü
Yaşam

Yunan ekip Atina'ya döndü

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından desteğe gelen Yunan arama kurtarma ekibi, Türkiye'den ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 03:34:00 -
Yunan ekip Atina'ya döndü

Arama kurtarma faaliyetlerinde görevli uzman itfaiyeciler, sağlık personeli, mühendis ve iki arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havaalanı'nda alkışlarla karşılandı.

Ekipleri karşılamaya, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis ve Bakan Yardımcısı Evangelos Turnas, Sağlık Bakanı Thanos Plevris ile İtfaiye Teşkilatı Başkanı Yorgos Purnaras'ın da aralarında olduğu yetkililer geldi.

Stilyanidis, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yunan arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye ulaştıkları ilk akşamdan itibaren profesyonelce ve fedakarca çalıştığını ifade etti.

Türkiye'de 5 kişiyi enkaz altından kurtaran ekip için Stilyanidis, "Eylemleri ile dayanışmanın ne anlama geldiğini ortaya koydular." dedi.

Plevris de Yunan ekibe Türkiye'deki çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, "Bizi her yerde gururlandırdılar. Dayanışma ve insanlığın, her zaman böylesi zor durumlara karşı da galip geldiğini kanıtladılar." diye konuştu.

Purnaras ise dünyaca ünlü Yunan yazar ve düşünür Nikos Kazancakis'in "İnsan acı çektiğini hissedince canlıdır, başkasının acısını hissettiğinde ise insandır” şeklindeki sözlerine atıfta bulunarak, dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) Başkanı Dimitris Rupas ise "(Deprem) Kendi ülkemizde olsa yapacağımız şeyleri yaptık, ne daha fazlasını, ne daha azını." diye konuştu.

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