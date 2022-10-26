Yunan diplomattan yıllar sonra gelen Türkiye itirafı: Ona yalvardık

Söz konusu iddia, yerel bir televizyon kanalına konuşan Yunan emekli büyükelçi Yorgos Aifandis tarafından ortaya atıldı.

Aifandis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı saldırgan tutum izlediğini, ülkesinin kendisini korumak için elinden geleni yapması ve 12 adaların da bu çerçevede silahlandırılması gerektiğini ileri sürdü.

Yunanistan'da bazı siyasetçilerin Türkiye ile gerilim yaşanmamasını ve "sakin bir yaz geçirilmesini" amaçlayan politikasının, ülkeye fayda sağlamadığını savunan Aifandis, SYRIZA döneminin 2019'daki Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos'u bu çerçevede eleştirdi.

Aifandis, "2019'da Finlandiya'da büyükelçiyken, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında Katrungalos'un (Dışişleri Bakanı Mevlüt) Çavuşoğlu'na görüşme için yalvardığını gördüm." ifadesini kullandı.

Katrungalos ve Çavuşoğlu'nun, o gün 22.00'de yarım saat görüştüğünü belirten Aifandis, "(Katrungalos) dışarı çıktığında eylüle kadar sorun çıkmayacağı için rahatlamıştı." değerlendirmesini yaptı.

Aifandis, 2019'daki seçimlerden önce Katrungalos'un Bakanlığı sırasında Türkiye ile gerginlik çıkmaması için bu şekilde davrandığını iddia ederek, "Türkler bizimle konuşmadığı için, başkalarını araya sokarak onlarla bir görüşme sağlamak için yalvarıyoruz. Görüşürsek de Türkiye'nin askeri bir saldırıda bulunmayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.