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Gündem Avrupalı lider ülkenin en güzel kadınlarından kendine harem kurmuş! Lukaşenko’nun karpuz taburu…
Gündem

Avrupalı lider ülkenin en güzel kadınlarından kendine harem kurmuş! Lukaşenko’nun karpuz taburu…

Yeniakit Publisher
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Avrupalı lider ülkenin en güzel kadınlarından kendine harem kurmuş! Lukaşenko’nun karpuz taburu…

Rusya'nın Avrupa’daki tek dostu olarak öne çıkan Belarus'un lideri Lukaşenko'nun ülkenin en güzel kadınlarından kendine "harem" kurduğu ortaya çıktı. Halk, Lukaşenko’nun devlet törenlerinde, kültürel festivallerde ve uluslararası gezilerde yanından ayırmadığı bu genç kadınlara "Karpuz taburu" adını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Avrupa’daki tek dostu olarak öne çıkan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı... Belarus basınına göre, Lukaşenko'nun yanında resmi etkinliklerde düzenli olarak yer alan birçok kadın, daha sonra Belarus hükümetinde üst düzey pozisyonlarda görev aldı. Bu kadınların Belarus'ta düzenlenen güzellik yarışmalarında ödül alan "güzellik kraliçeleri" ve mankenlerden oluşması ise dikkatleri daha da artırdı.

Lukaşenko'nun devlet törenlerinde, kültürel festivallerde ve uluslararası gezilerde yanından ayırmadığı bu genç ve güzel kadınlarla halkın "Karpuz taburu" adını verdiği de öğrenildi.

Karpuz taburu ismi ise bu kadınların Lukaşenko ile katıldığı karpuz hasadı etkinliklerinden geldiği kaydedildi.

DANIŞMAN, BAŞDANIŞMAN, MİLLETVEKİLİ...

Bu kadınlar arasında 22 yaşındaki manken Aliya Korotkaya, 2021 Miss Belarus yarışmasının finalisti Vladlena Zaitsava gibi isimler de var.

Zaitsava'nın yarışmadan sonra irili ufaklı birçok etkinlikte Lukaşenko'ya eşlik ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde baş danışman olarak görev aldığı ortaya çıktı.

Bir başka güzellik yarışması katılımcısı Katsiaryna Humeniuk'un da benzer bir kariyer yolu izleyerek Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde baş danışman oldu. Humeniuk'un 2021-2024 yılları arasında onbinlerce dolar kazandığı öğrenildi.

2013 yılında Bahar Kraliçesi yarışmasının galibi olan Daria Shmanay'ın da 2014'ten 2020'ye kadar Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde çalıştığı ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na geçerek diplomat olduğu kaydedildi.

Lukaşenko'yla bağlantılı bir diğer isim de 2018 Belarus Güzeli Maria Vasileviç oldu. Vasileviç de TV sunuculuğunun ardından siyasete atıldı ve en genç milletvekili oldu.

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