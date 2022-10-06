Yunan bunların yanında halt etmiş! CHP’nin, LGBT'lilerin TSK’ya girebilmesi için Meclis’e sunduğu kanun teklifi herkesi şok etti

Siyasi partiler 2023 yılında yapılacak seçimler için hazırlıklarına başladı. CHP de çalışmalarına bu yönde devam ediyor.

Gelecek seçimler için seçmene yönelik kendi belediyelerinde billboardlara afişler hazırlatan CHP’nin bu afişlerinden biri de LGBT grupları içindi. Birçok kentte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafıyla birlikte “Cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak.” ifadelerine yer verilmişti.

LGBT grupları için yasa teklifi hazırlığında olan CHP’nin bu çalışmaları, bugün CHP MYK’sı sonrası kameralar karşısına geçen Faik Öztrak’a sorulmuştu.

CHP’nin üzerinde çalıştığı yasa için mevcut anayasada “Hangi maddeler tehdit olarak görülüyor?” sorusuna CHP’li Öztrak, şu ifadelerle cevap vermişti:

“BİZİM TEK BİR AMACIMIZ VAR…”

“CHP tüm yurttaşlarımızın insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit fırsatlarla yararlanmasını, her türlü ayrımcılığın önlenmesini en önemli hedeflerinden biri görüyor. İlgili birimlerimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Bizim tek bir amacımız var. Devletin adaletle herkese sahip çıkması…”

Konuyla ilgili detayları aktaran bir sosyal medya kullanıcısı şu ifadeleri kullandı:

Size Chp’nin Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde oynadığı oyunu anlatayım. 2015 yılında Kaos Gl isimli örgütün talebi doğrultusunda 10 Chp milletvekili Türk Silahlı Kuvvetleri disiplin kanunu’nda değişiklikler öngören bir kanun tasarısını meclise getirdiler.

Chp’nin değiştirmek istediği kanun teklifindeki ilgili cümleler şunlar “Türkiye Cumhuriyeti özel ve kamu istihdamı için mesleki temin, terfi, işten çıkarma, ve ücret koşullarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı ortada kaldırılması ve yasaklanması”

“Polis ve askeri kuvvetlerde hizmet de dâhil kamu işlevlerinde istihdam ve her düzeyde kamu hizmetini içerecek şekilde kamu hizmetinin her alanında eşit istihdam ve terfi koşullarının temin edilmesi.” Peki Chp’nin bu teklifi tam olarak ne anlama geliyor?

Anlamı şu. Ameliyatla cinsiyet değiştirmiş bir eşcinsel başka bir eşcinsel ile ilişki yaşarken Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en üst rütbesine kadar yükselebilir. Bu tasarı bunun olmasının önündeki bütün yasal engelleri ortadan kaldırıyor. Chp meclise bunu teklif etti.

Kanun tasarısı tabii ki Ak Parti ve Mhp oylarıyla reddedildi. Ancak Chp bu tasarının kapsamını genişleterek 2023 yılındaki seçimleri kazanması durumunda tekrar meclise getireceğini açıkladı. Tasarının içeriğini ise kamuoyuyla paylaşmaktan kaçınıyor.

Faik Öztrak tasarının hangi değişiklikleri içerdiği sorusuna şu şekilde cevap verdi. “CHP tüm yurttaşlarımızın insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit fırsatlarla yararlanmasını, her türlü ayrımcılığın önlenmesini en önemli hedeflerinden biri görüyor”

Lgbt örgütleri yalnızca eşcinsel organizasyonları değil. Bu oluşum aynı zamanda bölücü örgütün de kollarından birisi. Hdp ve Pkk bu organizasyonları koşulsuz şekilde destekliyor çünkü Lgbt Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapısını bozmada kullanabilecekleri mükemmel bir araç.

İşte bu noktada Chp, Hdp ve Lgbt ve Kaos Gl’Nin ortak bir çalışma yürüttüğünü görüyoruz. Chp Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yasal korumasını ortadan kaldırma görevini üstlenmiş. Hdp eşcinsel örgütlerinin siyasi örgütlenmesini ve yurtdışından fonlanmasını organize ediyor.

Lgbt ve Kaos Gl ise Chp ve Hdp’nin açtığı yasal yoldan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içine sızmayı ve ordunun yapısını bozmayı planlıyor. Zaten bu niyetlerini de Kaos Gl’nin web sitesinde açık şekilde anlatmışlar.

Bu anlattıklarım size ütopik gelebilir ancak benzer yasa tasarıları yakın geçmişte Avrupa ülkelerinde gerçekleşti. Zaten bu yüzden Chp, Lgbt hakları konusunda sürekli olarak Batı ülkelerini referans olarak gösteriyor ve bu korkunç durumu normalleştirmeye çalışıyor.

Şimdi hep beraber Kılıçdaroğlu’na ve Öztrak’a soralım. Seçimi kazanırsanız Lgbt’ye vermeyi planladığınız haklar neler? Lgbt’nin TSK’ya girebilmesini sağlayacak bir yasa üzerinde çalışıyor musunuz? Çalışmalarınızı neden gizliyorsunuz?