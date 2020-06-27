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Dünya

Yunan başkandan Miçotakis'e akıllara zarar Türkiye teklifi

Kardak krizinin mimarlarından Kelemez (Kalymnos) Belediye Başkanı Dimitris Diakomichalis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e "Türk TIR'larını ülkeye alalım, kontrol bahanesiyle bekletip ürünleri bozalım" teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:22:00 - 2020-06-27 13:23:31
Yunan başkandan Miçotakis'e akıllara zarar Türkiye teklifi

Türkiye ile Yunanistan'ı krizin eşiğine getiren, Kardak Adası'na Yunan bayrağını dikerek "Kardak Krizi"nin doğmasına neden olan aktörlerden şimdiki Kelemez (Kalymnos) Belediye Başkanı Dimitris Diakomichalis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e hitaben kaleme aldığı mektupta kirli bir öneriye yer verdi.

"Egnatia Otoyolundaki Türk TIR'lara Fren" başlığıyla yer alan mektupta Yunanistan'a ihracat yapan Türk firmalarının ürünlerini taşıyan Türk TIR'larının İpsala Hudut Kapısı'ndan Yunanistan'a giriş yaptıktan sonra devam ettikleri Egnatia otoyolunda kontrol bahanesiyle durdurulmalarını, bekletilmelerini ve ürünlerinin bozulmasının sağlanmasını tavsiyesi yer aldı. 

Ayasofya rahatsızlığı

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin meşru haklarını savunmasına uluslararası hukuk tezlerine dayandırarak karşı çıkamayan Yunanistan, bu kez de kamuoyunun dikkatini akılalmaz bir öneriye yöneltti. "kostasxan.blogspot. com"da Başbakan'a hitaben yazılan mektupta Türkiye'ye yönelik saldırgan ifadeler de yer aldı.

Diakomichalis, Ayasofya'da Kur'an okunmasından rahatsızlığını "İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs'ta Ayasofya'da Kuran'ın okunması acaba sonuçta, çok da önemli değil miydi ve Erdoğan'ın tahriklerine ilişkin Dışişleri Bakanlığı sert açıklamada bulunmamalı mıydı?" dedi. 

Kardak krizinin mimarı

Kilimli (Kalimnos) Adası eski Belediye Başkanı Dimitris Diakomichalis, görevde olduğu 1989-96 yılları arasında, o dönem Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak Kayalıkları'na çoban gönderip keçi beslettirmişti.

Kaynak: Sabah

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