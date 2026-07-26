Market raflarında görmeniz neredeyse imkansız! Dünyanın en sıra dışı 10 meyvesi

Cupuacu: Cupuacu, ağırlıklı olarak Amazon yağmur ormanlarının vahşi doğasında yetişen sıra dışı meyvelerden biri. Peru’nun bazı bölgelerinde yerel halk tarafından da yetiştirilen bu meyve, yaklaşık 20 santimetreye ulaşan boyu ve 2 kilograma yaklaşan ağırlığıyla dikkat çekiyor. Dışarıdan bakıldığında kalın kabuğu ve yabani görünümüyle sert bir meyveyi andırsa da iç kısmında yumuşak, aromatik ve lezzetli bir posa bulunuyor. Hoş kokulu özüyle öne çıkan Cupuacu; B1, B2 ve B3 vitaminleri bakımından zengin yapısıyla bağışıklığı desteklerken, içerdiği antioksidanlarla vücut direncine katkı sağlıyor. Meyvenin en dikkat çeken yanı ise tadında saklı. Kakao, muz, armut ve ananası çağrıştıran aroması sayesinde Brezilya’da yalnızca taze tüketilmiyor; dondurma, reçel, tatlı ve meyve suyu gibi birçok farklı üründe de kullanılıyor.