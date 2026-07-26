Market raflarında görmeniz neredeyse imkansız! Dünyanın en sıra dışı 10 meyvesi

Durian: Durian, Güney Asya’da “meyvelerin kralı” olarak anılan en sıra dışı tropikal meyvelerden biri. Endonezya ve Malezya kökenli olan bu meyve, bugün sınırlı sayıda türüyle biliniyor. Dış görünüşü kadar kokusuyla da dikkat çeken durian; yeşil, dikenli kabuğu, 30 santimetreye ulaşabilen boyu ve 4 kilograma kadar çıkabilen ağırlığıyla oldukça gösterişli bir yapıya sahip. Ancak onu asıl meşhur eden özelliği keskin ve ağır kokusu. Bu nedenle Singapur, Tayland, Çin ve Japonya’da bazı toplu alanlara alınması yasaklanabiliyor. Kokusuna rağmen iç kısmı bambaşka bir deneyim sunuyor. Kremamsı dokusuyla öne çıkan durianın tadı; badem, vanilya ve muzu çağrıştıran tatlı bir aromaya benzetiliyor. Bu yüzden durian, kimileri için ilk lokmada vazgeçilmez bir lezzete dönüşürken, kimileri için ağır kokusu nedeniyle bir daha denenmek istenmeyen meyveler arasında yer alıyor.