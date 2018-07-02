Yunan basınından büyük skandal! Teröristlerin yasını tuttular

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı Kandil operasyonu Yunanistan'da paniğe yol açıyor. RealNews gazetesinde öldürülen 4 PKK'lı için “İşçi partili Kürt savaşçılar öldürülüyor” algısı ile skandal ifadelere imza attı.

"İŞÇİ PARTİLİ KÜRT SAVAŞÇILAR ÖLDÜRÜLÜYOR" ALGISI

Kandil çevresindeki harekâtta öldürülen 4 PKKlı terörist, Yunan RealNews gazetesinde ele alındı. “İşçi partili Kürt savaşçılar öldürülüyor” denerek terör örgütünün Kürt halkı ile özdeşleştirilme siyasetine devam edildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar, Yunan basınında geniş yer buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’nın elebaşlarının bulunduğu Kandil Dağı çevresinde başlattığı harekâtta 4 PKK’lı teröristin öldürülmesi, RealNews gazetesinde ele alındı.

PKKlı teröristlerin Kürt halkı ile özdeşleştirme politikasına devam edilirken, PKK da “işçi partisi” olarak tanıtılıyor. “Türk ordusu, Kürt savaşçıları öldürüyor. Ölen savaşçılar da İşçi Partisi üyesi” denilerek propaganda yapılıyor. PKK’nın “bölgede yönetim sahibi olduğu” dahi öne sürüldü. Yunanistan, 1990’lı yıllarda pek çok PKK üyesi veya sempatizanını siyasi mülteci olarak topraklarına Kabul etmişti.

KEYFİ İŞLER YAPILIYOR İMASI

Öte yandan Türkiye ile Almanya’nın ilişkilerinin gidişatı da Yunan basınında göze çarpan unsurlardan biri. İzmir’de gerekli izinleri bulunmadığı için kapatılan Alman okuluyla ilgili olarak Alman hükümetinin Ankara’dan bir izah istemesi, Kathimerini gazetesinde yayınlandı. “Hâlihazırda gergin olan Türk-Alman ilişkileri yeni bir gerginliğe doğru gidiyor” ifadeleri kullanıldı. Krizin Türkiye’den kaynaklandığı iması oluşturulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle FETÖ’cülerin cezaevine gönderilmesi hatırlatılarak, Türkiye’de keyfi işler yaptığı iması yapıldı.

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