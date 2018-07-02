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Yunan basınından büyük skandal! Teröristlerin yasını tuttular

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği başarılı operasyonlar Yunan basınında gündem oldu. RealNews gazetesinde öldürülen 4 PKK'lı terörist için "İşçi partili Kürt savaşçılar öldürülüyor" şeklinde skandal ifadeler yer aldı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:20
Yunan basınından büyük skandal! Teröristlerin yasını tuttular

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı Kandil operasyonu Yunanistan'da paniğe yol açıyor. RealNews gazetesinde öldürülen 4 PKK'lı için “İşçi partili Kürt savaşçılar öldürülüyor” algısı ile skandal ifadelere imza attı.

"İŞÇİ PARTİLİ KÜRT SAVAŞÇILAR ÖLDÜRÜLÜYOR" ALGISI

Kandil çevresindeki harekâtta öldürülen 4 PKKlı terörist, Yunan RealNews gazetesinde ele alındı. “İşçi partili Kürt savaşçılar öldürülüyor” denerek terör örgütünün Kürt halkı ile özdeşleştirilme siyasetine devam edildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar, Yunan basınında geniş yer buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’nın elebaşlarının bulunduğu Kandil Dağı çevresinde başlattığı harekâtta 4 PKK’lı teröristin öldürülmesi, RealNews gazetesinde ele alındı.

PKKlı teröristlerin Kürt halkı ile özdeşleştirme politikasına devam edilirken, PKK da “işçi partisi” olarak tanıtılıyor. “Türk ordusu, Kürt savaşçıları öldürüyor. Ölen savaşçılar da İşçi Partisi üyesi” denilerek propaganda yapılıyor. PKK’nın “bölgede yönetim sahibi olduğu” dahi öne sürüldü. Yunanistan, 1990’lı yıllarda pek çok PKK üyesi veya sempatizanını siyasi mülteci olarak topraklarına Kabul etmişti.

KEYFİ İŞLER YAPILIYOR İMASI

Öte yandan Türkiye ile Almanya’nın ilişkilerinin gidişatı da Yunan basınında göze çarpan unsurlardan biri. İzmir’de gerekli izinleri bulunmadığı için kapatılan Alman okuluyla ilgili olarak Alman hükümetinin Ankara’dan bir izah istemesi, Kathimerini gazetesinde yayınlandı. “Hâlihazırda gergin olan Türk-Alman ilişkileri yeni bir gerginliğe doğru gidiyor” ifadeleri kullanıldı. Krizin Türkiye’den kaynaklandığı iması oluşturulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle FETÖ’cülerin cezaevine gönderilmesi hatırlatılarak, Türkiye’de keyfi işler yaptığı iması yapıldı.

Diriliş Postası

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:20
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. PKK
  4. RealNews
  5. Kuzey Irak
  6. TSK
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri
  8. Kandil Dağı
  9. Türkiye
  10. Yunanistan
  11. Recep Tayyip Erdoğan
  12. FETÖ

YORUM YAZ

  • nnnn1 sa önce
    chp de aynısını diyor ne iş? yunanistan , chpve pkkbunların arasında ne dostluğu olabilir?
  • MeteMete1 sa önce
    Yunanin sesi bize sivri sinek viziltisi gibi gelir,eger fazla vizildarsa elbet silleyi yer.
  • Yusuf ZiyaYusuf Ziya56 dk önce
    Bu prova,daha devamı gelecek inşallah
  • hüseyin hüseyin 54 dk önce
    yunanın sırtı kaşınıyor
  • mahmudmahmud1 sa önce
    bre kefere akilli ol bir gece ansizin gelir yine feth ederiz o adalari.
  • kayıkayı1 sa önce
    ulen yunan bozuntularıııı kaşınmayın.bi füffflük canınız var zaten dek durun
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