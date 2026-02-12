Yunan basını, Miçotakis’in ziyaretini böyle verdi: Erdoğan aşağıladı, durdu!

TAHSİN HAN

Yunanistan Başbkanın Miçotakis’in Türkiye ziyaretini konuşuyor...

Pentapostagma sitesi, ziyareti manşetine taşırken Türkiye’nin Yunan lideri ziyaretin her anında aşağıladığını belirtti. Haberde şu ifadeler kullanıdı: “Başbakanımız Mitsotakis’in Türkiye ziyaretinde birçok eksiklik ve mesaj var; “komşular” önceki günlerde Savunma Bakanı Dendias’ı hükümetin çekirdeğinden “izole etmeye” çalışarak, onu Yunan-Türk ilişkilerinde uzlaşmaz ve aşırı olmakla suçladılar.

KÜÇÜK DÜŞÜRME EYLEMLERİ

Bunu takiben, Başbakanımızın Ankara havaalanında Dışişleri Bakanı Fidan yerine Turizm Bakanı Ersoy tarafından karşılanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onu aşağılama girişiminin açık bir göstergesiydi ve bu durum, bu tür ziyaretlerde beklendiği gibi bir bölük yerine, neredeyse bir grup Türk askerinden oluşan küçük bir askeri birliğin gönderilmesiyle daha da vurgulandı. Ardından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Türk Cumhurbaşkanı’nın kabul töreni, tamamen Osmanlı’ya özgü bir sembol olan ancak aynı zamanda “Mavi Vatan”ı da çağrıştıran mavi bir halı üzerinde gerçekleşti.

Yunan heyetinin Türkiye ziyareti, çeşitli sektörlerde ikili işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan beş anlaşma-mutabakat zaptı ile sonuçlandı.

Ayrıca, Selanik-İzmir feribot bağlantısı, ikili ticaretin güçlendirilmesi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (BSEC) kapsamındaki iş birliği gibi konular da ele alındı.”

Miçotakis’in Filistin devletinin kurulması açıklamasını ‘gaf’ olarak yorumlayan Yunan sitesi, bunun İsrail’i kızdırabileceğini belirtti. Türkiye’nin “Casus Belli” kararından dönmesi için ne teklif edildiğinin açıklanması gerektiğini belirten Pentapostagma, “12 mil kararından vazgeçmemeliyiz” dedi.