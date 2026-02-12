Kur'an Dinleten İmam ve Müezzin Sürgün Edildi! Esnaf şikayet etmişti

Diyarbakır’daki Kurşunlu Camii’nde görevli imam ve müezzin, minareden Kur’an-ı Kerim tilaveti dinlettikleri gerekçesiyle disiplin cezası verilip sürgün edilmesi tepkilere neden oldu.

Mil-Diyanet Sen Genel Merkezi, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Kurşunlu Camii'ndeki bir din görevlisinin maruz kaldığı disiplin cezası ve sürgün kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Sendika, din görevlilerinin milletin manevi değerlerine hizmet eden kamu görevlileri olduğunu vurgulayarak, verilen kararın kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Kur'an Tilavetinin Cezaya Konu Edilmesi İnanç Hassasiyetiyle Çelişiyor"

Açıklamada, Kur’an-ı Kerim tilaveti gibi kutsal bir vazifenin cezalandırma gerekçesi yapılmasının toplumun inanç değerleriyle açıkça ters düştüğü ifade edildi. Caminin hemen yakın çevresinde yüksek sesle yapılan müzik yayınlarına müdahale edilmezken, Kur’an sesinin hedef alınmasının adalet ve eşitlik ilkesini zedelediği savunuldu.

"Hatalı Uygulamadan Derhal Dönülmelidir"

Açıklamada, din görevlilerinin milletin manevi değerlerine hizmet eden kamu görevlileri olduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Kutsallarımıza yönelik bu yaklaşımın normalleştirilmesi mümkün değildir. Verilen cezanın yeniden değerlendirilmesini ve bu hatalı uygulamadan derhal dönülmesini bekliyoruz."

Edinilen bilgilere göre olay, cami çevresinde faaliyet gösteren kafe ve canlı müzik mekanı sahiplerinin, minareden hoparlör aracılığıyla Kur’an-ı Kerim tilaveti verilmesinden duydukları rahatsızlığı resmi makamlara iletmesiyle başladı.