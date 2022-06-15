Yunan basını böyle duyurdu: Türkiye bizi o iki yerde test edecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Washington ziyaretiyle rayından çıkan Türk-Yunan ilişkilerinde gerilim düşmüyor. Yunan medyası, bugün bir kez daha çok farklı haberlerle Türkiye'yi manşetinden sundu.

Kathimerini gazetesi, Atina yönetiminin bu yaz mevsiminde Ankara'nın muhtemel iki hamlesini beklediğini yazdı. Gazetenin Yunanca sayfasında "Erdoğan sıcaklığı artırıyor-Türkiye tarafından planlanan iki hamle ve ABD'nin rolü", İngilizce sayfasında ise "Atina Ankara'nın tansiyonu artırdığını görüyor" başlığıyla yer alan analiz, Vassilis Nedos imzalı.

Birinci hamle: Adalar mevzusu BM'ye taşınabilir

Kathimerini'ye göre Türkiye; uluslararası anlaşmalarla sabit ve silahsız olması gereken Ege Denizi adalarının statüsü'nü Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıyarak resmi bir meydan okumaya girişebilir.

Atina, Ankara'nın Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu aracılığıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne bir mektup göndermesini ya da bir nota vermesini bekliyor. Yunanistan'ın Türkiye'nin adımına karşılık vermeye hazır olduğunu yazan Kathimerini, Atina yönetiminin geçen ay BM'ye adaların 'statüsü'ne ilişkin bir mektup sunduğunu kaydediyor.

İkinci hamle: Girit ve Rodos iddiası

Kathimerini, Girit ve Rodos adaları arasına Türkiye tarafından bir araştırma gemisinin gönderilmesini ise muhtemel ikinci hamle olarak yazdı. Atina yönetimi, Ankara'nın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na 28'inci meridyenin batısında yeni bir arama ruhsatı vermesini bekliyor.

Gazeteye göre, Türkiye söz konusu adımla Kaş'ın karşısında yer alan Meis Adası çevresinde dile getirdiği kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölge haklarını daha da ileriye taşımış olacak.

Gazete, Atina'nın yaz aylarında gerilimin artmasına neredeyse kesin gözüyle baktığını, Ankara ile iletişim halinde olan ABD'nin ise 'emniyet valfi' olabileceğini kaydetti. Analizde, Yunan tarafının Washington'ın Ankara'ya tutumunu yumuşatmasını yönünde tavsiye vermesini umduğu belirtildi.

Ta Nea: Sıcak bir yazın senaryoları

Ta Nea gazetesi de Kathimerini'ye benzer şekilde bir analize sayfasında yer verdi. "Tansiyonu artıracak Türk hamleleri-Sıcak bir yazın senaryoları" başlığıyla yayınlanan analizde, Atina'da kapalı kapılar ardında konuşulanlar aktarıldı.

Analize göre, Türkiye Yunanistan'ın tepkisin test etmek için yeni araştırma gemilerini Ege Denizi veya Doğu Akdeniz'e gönderebilir. Söz konusu adım hem Yunanistan Dışişleri Bakanlığı hem de Savunma Bakanlığı koridorlarında konuşuluyor.

Ta Nea da Türk araştırma gemilerinin muhtemel rotasının Girit ve Rodos arasındaki bölge olabileceğini yazdı. Gazete, Ankara'nın Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasını sahaya yansıtmayı deneyebileceğini dile getirdi.

Ta Nea'nın manşetinde ise eski Savunma Bakan Yardımcısı general Alkiviadis Stefanis'in Türkiye'yi hedef alan sözleri var. "Erdoğan'ın Yunanistan savaşı hibrit-Bir Yunan general neler söyledi?" başlığıyla sunulan haberde, Ankara'nın hedefinin Atina'yı müzakere masasına getirmek olduğu savunuldu.

Eleftheros Typos: Türkiye-Yunanistan Savaşı ne kadar mümkün?

Atina yönetimine yakınlığıyla bilinen Eleftheros Typos gazetesi, Alman gazetesi Münchner Merkur'ün Yunanistan doğumlu Genel Yayın Yönetmeni Georg Anastasiadis'in yazısına yer verdi. Almanca orijinalinde "Ege adalarında ihtilaf: Erdoğan Avrupa'yı bir sonraki savaşla tehdit ediyor" başlığıyla verilen yorum, Eleftheros Typos'un sayfalarına "Türkiye-Yunanistan savaşı ne kadar mümkün?" başlığıyla taşındı.

Georg Anastasiadis, analizinin tamamında Türkiye'yi suçlayan yorumlara yer verdi, Atina ve Berlin'in muhtemel bir göçmen akınına karşı aynı gemide olduğunu savundu.

Gözler NATO Zirvesine çevrildi

CNN Yunanistan ise, "Türk provokasyonları-Atina yeni bir diplomatik koşuya hazırlanıyor" başlığıyla 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşecek NATO zirvesini işaret etti.

Yunanistan'ın Türkiye'yi bir kez daha Avrupa Komisyonu'na şikayet edeceğini yazan CNN, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini aktardı. CNN Yunanistan'a göre, Atina'nın asıl hedefinde NATO zirvesi var ve Türkiye ittifak üyelerine şikayet edilecek.

Yunanistan tarafının merak ettiği en önemli başlık ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp görüşmeyeceği. CNN Yunanistan'a göre, Biden NATO zirvesinde Yunan Başbakan Miçotakis ile bir araya gelebilir.

Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

Yunan devlet televizyonu ERT'ye konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise, Atina'nın adaları silahlandırmasına tepki gösteren Türkiye'nin şikayetlerinin "tamamen mantıksız" olduğunu dile getirdi.

Miçotakis, "temel sağduyu hakim olursa" ilişkilerin daha fazla bozulmayacağını söyleyerek, "Aksi takdirde gerekeni yapacağız" diye ekledi.

Yunan Başbakan, "Sözlü bir gerginlik var ama sahada henüz bir gerilim yok ve umarım o noktaya gelmeyiz. Görüşmeli ve konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.