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Avrupa Yunan bakan orduyu bilgi sızdırmaya karşı uyardı! "Sıcak temas yaşanabilir"
Avrupa

Yunan bakan orduyu bilgi sızdırmaya karşı uyardı! "Sıcak temas yaşanabilir"

Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Yunan ordu personellerine uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 22:11:00 -
Yunan bakan orduyu bilgi sızdırmaya karşı uyardı! "Sıcak temas yaşanabilir"

Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Yunanistan'ın Türkiye ile sıcak temasa girebileceğinin altını çizerek Yunan ordu personellerine uyarılarda bulundu. Türkiye'nin haklı ve hukuka uygun faaliyetlerini sözde "revizyonizm" olarak değerlendiren Yunan Bakan "Yunan savunma kuvvetlerini güçlendirilmesi gerektiğini" belirtti.

Bilgi sızdırmaya karşı uyardı

Diğer yandan Yunan ordusu içerisinde herhangi bir sızma ve bilgi akışının olmaması gerektiğini belirten Yunan Bakan Panagiotopoulos, en alt ve en üst rütbelerdeki tüm askerlere uyarılarda bulundu. Tüm ordu ve savunma birimlerine seslenen Panagiotopoulos; "Güvenlik meselelerimizle alakalı bilgilerin özellikle medyada hiçbir yere sızmaması gerek. Silahlı kuvvetlerimizin stokları, yetenek ve kapasiteleri kesinlikle sızdırılmamalı aksi takdirde askeri ceza kanunu esas alınır." uyarısında bulundu.

Yunanistan'da Türkiye endişesi son zamanlarda güçlü şekilde medyaya yansıyor. Yunan hükümetinin tüm üyeleri Türkiye'ye yönelik mesnetsiz ifadelerde bulunurken Yunan savunma kuvvetlerinin teyakkuza geçirilmesine yönelik faaliyet ve önlemlere de hız verilmiş durumda.

Kaynak: Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi

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