Yunan analistten bomba Türkiye itirafı

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Yunan Askeri Analist Karvounopoulos, katıldığı bir televizyon programında Türkiye hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın Türkiye ile son 2 yıldır ciddi bir kriz yaşadığını söyleyen Karvounopoulos, "Artık Türk tehdidi ile nasıl başa çıkmayı düşündüğümüzü görmenin zamanı geldi. Türkiye yavaş yavaş askeri bir heyecana gitmek zorunda kalmadan kazanıyor ki bu bizim Yunanistan'da sürekli korktuğumuz şey" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Yunanistan'a yönelik "Gemileriniz Meis'e giremez", "Adalarınızda asker olamaz", "Ege'de tatbikat yapamazsınız" şeklinde anonslar geldiğini aktaran Yunan analist, "Bu durum Türkiye'nin artık Ege'de söz sahibi, en azından Ege'nin yarısında söz sahibi olduğunu gösteriyor. Türkiye bunu neredeyse her fırsatta bize hatırlatmaya çalışıyor" diye konuştu.

"Yedek kulübede bile değiliz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için önemli bir figür olduğunu kaydeden Yunan analist, şunları söyledi:

"Yunanistan'da Erdoğan ile ilgili bazı iddiaların aksine ben onun bir çılgın olduğunu düşünmüyorum. Onun Türkiye için önde gelen bir figür olduğunu düşünüyorum. Bunu kabul etmeliyiz ve olayları gerektiği gibi okumalıyız. Erdoğan bu bölgede oyuncu olarak top oynuyor. Planlarının gerçekleşip gerçekleşmemesi başka bir konu. Önemli olan o sahada oyun oynuyor biz ise yedek kulübede bile değiliz, tribünden maçı izliyoruz."