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Yunak’ta 19 Mayıs kutlaması

Konya’nın Yunak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:50:59 -
Yunak’ta 19 Mayıs kutlaması

Konya’nın Yunak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.


Kutlama Yunak Hükumet Konağı bahçesindeki Atatürk büstüne, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Ali Tokdemir tarafından çelenk bırakılmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen çelenk sunma törenine, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Ali Keleş, Abdullah Tunçez, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık ve okul müdürleri katıldı.

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