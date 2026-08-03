Belediyeyi arpalığa çevirmiş! Çakma komiser Etimesgut’u yemiş!

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun emniyet ifadesi ortaya çıktı. Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat ve edimin ifasına fesat suçlamaları yöneltilen Beşikçioğlu, aylık gelirini 2,5 milyon lira olarak beyan etti; ancak dosyaya yansıyan banka hareketlerinde bu miktarla uyumlu düzenli bir gelir akışı görülmedi. Çeşme’den İstanbul’a uzanan taşınmazlarını, fındık bahçelerini, arsalarını ve lüks aracını tek tek sıralayan Beşikçioğlu; başkan yardımcısının şirketinden gelen 975 bin lirayı “otel için alınan borç”, adaylık için bir meclis üyesinin adresine taşınmasını ise seçim şartı olarak açıkladı. “İhalelerde yetkim yok” savunmasıyla genel denetim ve gözetim görevinin kendisinde olduğu beyanı arasındaki çelişki dikkat çekti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun ifadesi, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alındı. Beşikçioğlu’na rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. Etkin pişmanlık hükümleri hatırlatılan Beşikçioğlu, bu hükümlerden yararlanmak istemediğini belirterek suçlamalara ilişkin savunma yaptı. İfade tutanağında Beşikçioğlu’nun ekonomik durumu 2 milyon 500 bin TL olarak kayda geçirildi. Beşikçioğlu, gelirlerini belediye başkanlığı maaşı, Tatbikat Sahnesi’nden elde edilen bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri ve telif ödemeleriyle açıkladı. Ancak dosyaya yansıyan banka hareketlerinin tekilleştirilmiş analizinde, aylık 2,5 milyon liraya karşılık gelecek düzenli bir para giriş serisi görülmedi. Harici para girişlerinin toplamı 2024 yılında 6 milyon 101 bin TL, 2025 yılında ise 9 milyon 468 bin TL olarak belirlendi. Aylık 2,5 milyon liralık gelirin yıllık karşılığı 30 milyon liraya ulaşırken, incelenen hareketler bu tutarla uyumlu düzenli bir banka akışı ortaya koymadı. Banka verileri tek başına bütün kazançların bulunmadığını göstermese de, yüksek gelir beyanıyla hesaplardaki düzensiz ve farklı kişilerden gelen para hareketleri arasındaki uyumsuzluk ciddi soru işaretleri oluşturdu. Beşikçioğlu, ifadesinde sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri de tek tek sıraladı. Buna göre Beşikçioğlu’nun:

Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık bahçeleri, Çeşme’nin Ardıç Mahallesi’nde müstakil evi, Urla’da yüzde 50 hisseli müstakil evi, İzmir Güzelyalı’da dairesi,

İstanbul Büyükyalı’da loft dairesi,

Ankara Güneş Sokak’ta bir dairesi, Ayvalık’ta hisseli arsası, İki motosikleti ve Audi A6 marka otomobili bulunduğu ortaya çıktı. Beşikçioğlu, bu mal varlığını yıllar içerisindeki birikimleri ve miras yoluyla elde ettiğini savundu. Halkbank ve Garanti Bankasında hesapları bulunduğunu, ayrıca Midas üzerinden kripto yatırım hesabı kullandığını söyledi.

Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak Özel Kalem, İç Denetim ve Teftiş birimlerinin doğrudan kendisine bağlı olduğunu kabul etti. Başkanın genel denetim ve gözetim görevi bulunduğunu da açıkça dile getirdi. Buna karşın belediyenin tartışmalı ihale, alım ve ödeme süreçleri sorulduğunda, “İhalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur” savunması yaptı. Çok sayıdaki usulsüzlükten ancak Sayıştay raporlarının hazırlanmasının ardından haberdar olduğunu öne sürdü. Başkanlık makamına bağlı denetim birimlerinin varlığı, hafta içi her gün belediyeye gitmeye çalıştığı beyanı ve gerektiğinde personel hakkında inceleme başlatabilmesi; “Hiçbir şeyden haberim yoktu” savunmasıyla çelişkili bulundu.

ADRESE TESLİM İHALEYE ‘YETKİM YOK’ ÇARKI

Soruşturma kapsamında ifade veren bir belediye personeli, çöp toplama ve araç kiralama ihalesinde kendisinin “işin uzmanı” olarak görevlendirildiğini; ancak yaklaşık maliyet ve tekliflerin başka kişilerce hazırlanarak yalnızca imza atmasının istendiğini anlattı.

Personel, ihalenin Standart Katı Atık firmasının kazanacağı şekilde hazırlandığını, yaklaşık 50 firmanın katıldığı ihalenin itirazlar üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edildiğini söyledi. Aynı kişi, görevlendirilmesinin Erdal Beşikçioğlu, Mutlu Kerimoğlu ve İhsan Bahri Bellek’in talebiyle yapıldığının kendisine söylendiğini beyan etti. Beşikçioğlu ise ihalelerin hazırlanması ve firmaların belirlenmesi konusunda hiçbir yetkisinin bulunmadığını savundu.

“İKİ OTOBÜS PARASI GETİRECEKSİN”

Bir müteahhit de ruhsat işlemleri sırasında belediyede kendisinden para istendiğini beyan etti. Müşteki, ruhsatının onaylanmasının ardından belediye önünde Beşikçioğlu ile karşılaştığını ve Beşikçioğlu’nun kendisine otobüsleri göstererek: “İş yapmaya devam etmek istiyorsan iki tane otobüs parasını bana getireceksin.” dediğini söyledi. Beşikçioğlu bu beyanın tamamen asılsız ve soyut olduğunu savundu. Dosyada müştekinin belediyedeki bazı görüşmelere ve zabıta müdahalesine ilişkin görüntüleri soruşturma makamlarına sunduğu belirtildi.

‘Bayındır benim mali müşavirimdir’ savunması

Erdal Beşikçioğlu’nun mali müşaviri olduğunu söylediği Gültekin Bayındır’ı Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdiği, MASAK kayıtlarının analizinde, hesabına 13 ayrı işlemde toplam 5 milyon 445 bin 50 TL gönderildiği belirlendi. Bayındır, Beşikçioğlu’nun hesabına en fazla para gönderen gerçek kişiler arasında üst sıralarda yer alırken, tek seferde gönderilen en yüksek tutarın 1 milyon 300 bin TL olduğu görüldü. Yine Gültekin Bayındır’dan oğlu Batuhan Bayındır’dan 2026 yılında 3 transferde gelen 2 milyondan fazla tutar olduğu tespit edildi. Beşikçioğlu’na milyonlarca liralık para trafiğinin kaynağı sorulduğunda ise işlem işlem açıklama yapmak yerine, “Gültekin Bayındır benim mali müşavirimdir” savunmasına başvurdu. Bayındır’ın yaklaşık 10-12 yıldır kendisinin ve ailesinin muhasebe işlerini takip ettiğini söyleyen Beşikçioğlu, transferlerin “genel olarak” kendisinin ve ailesinin ticari, özellikle medya faaliyetlerinden kaynaklandığını öne sürdü.

Ancak hangi ödemenin hangi ticari faaliyet, fatura, sözleşme, alacak veya borç ilişkisine dayandığına ilişkin somut ve işlem bazlı bir açıklama yapmadı. Böylece hesabına giren 5,4 milyon lira için ortaya koyduğu savunma, özetle “Mali müşavirim bütün para işlerimi takip eder” sözlerinden ibaret kaldı. Banka kayıtlarında 977 bin TL, 600 bin TL, 485 bin TL, 386 bin TL, 365 bin 50 TL, 320 bin TL, 218 bin TL ve 212 bin TL gibi dikkat çekici transferlerin bulunması; bazı işlemlerin açıklama bölümünde “kredi kartı ve kredi ödemesi” ifadelerinin yer alması, Beşikçioğlu’nun mali müşavirinin neden kendi şahsi hesabından bu denli yüksek tutarlı ve tekrarlayan ödemeler yaptığı sorusunu gündeme taşıdı.