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Yerel

Yunak’da yarım kalan yatırımlara devam ediliyor

Konya’nın Yunak ilçesinde yarım kalan yatırımlar kaldığı yerden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:32:38 -
Yunak’da yarım kalan yatırımlara devam ediliyor

Konya’nın Yunak ilçesinde yarım kalan yatırımlar kaldığı yerden devam ediyor.


İlçe merkezinde yapımına zamanın eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın temel atma törenine katılarak başlanılan öğretmen evi ve anaokulu inşaatları çeşitli nedenlerden dolayı durmuştu. Kaldığı yerden inşaatına başlanan yatırımların inşası hızla yükselmeye başladı. Öğretmen evi ve anaokulu inşaatlarının kısa zamanda bitirilerek faaliyete geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

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