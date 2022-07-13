Yumuşatıcı gözüne sirke kullanımının faydaları neler? Doğal çamaşır yumuşatıcısı nasıl yapılır?

Çamaşır yıkamak için kullanılan deterjanlar yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içerir. Bu mineraller çamaşırın yıpranarak sertleşmesine neden olur. İşte çamaşırlarınızı yıpratmadan yıkamanın püf noktaları...

Çamaşır yumuşatıcıları en çok kullandığımız ürünler arasında yer alıyor. Mis gibi kokan çamaşır yumuşatıcıları aynı zamanda kıyafetlerinizde parfüm etkisi yaratıyor. Peki, kimyasal bileşenlerle yapılan yumuşatıcıların kıyafetlerinize zarar verdiğini hiç düşündünüz mü?

Çamaşır yıkamak için kullanılan deterjanlar içerisinde yüksek oranda magnezyum ve kalsiyum içerir. Bu minareller su ile birleştiğinde çamaşırların sertleşmesine neden olur. Sertleşmiş çamaşırlar, özellikle bebekleri ve çocukları rahatsız eder. Piyasada bulunan çamaşır yumuşatıcıları içerisinde kimyasalları barındırır. Bu masum görülen yumuşatıcılar, iyi durulanmadığı takdirde cilt dokusunun yapısına zarar verir. Kimyasal ürünleri tercih etmek yerine siz de çok kolay bir şekilde; evde doğal çamaşır yumuşatıcısı hazırlayabilirsiniz.

Kokulu doğal çamaşır yumuşatıcı tarifi

Karbonat ve sirke ev temizliğinde sıklıkla kullanılan doğal malzemeler arasında yer alır. Siz de kolay bir şekilde kokulu doğal çamaşır yumuşatıcısı hazırlayabilirsiniz.

Kokulu doğal çamaşır yumuşatıcısı için malzemeler:

2 su bardağı su

1 su bardağı beyaz sirke veya elma sirkesi

1 çay bardağı karbonat

7-8 damla doğal bitkisel yağ

Hazırlanışı:

Derin bir kap içerisinde, sirkeyi su ile çözün. Karbonatı yavaş yavaş karışıma ekleyin. Karbonatın da suda çözündüğünden emin olduktan sonra, tercih ettiğiniz bitkisel yağı ekleyin. Hazırladığınız karışımı çamaşır yıkadığınız zaman çamaşır yumuşatıcısı gözüne ekleyin. Çamaşırlarınızın yenilendiğini, onarıldığını göreceksiniz.

Pratik ev temizliği için püf noktalar

Bazıları ise çamaşırları yanlış modda yıkadığından dolayı çamaşırlar mahvolabiliyor.

Keşke farklı konular üzerine binlerce kitap varken çamaşırı doğru yıkamak üzerine bir ansiklopedi olsa diyor insan. Genelde herkes kıyafetlerdeki etiketlerdeki tavsiyeye göre ayarlar çamaşır makinesinin derecesini.

Ancak bazen tavsiye edilen derece yıkamanıza rağmen kıyafetlerinizin tam olarak temizlenmediğini düşünürsünüz. Eğer siz de bu tür bir sorun yaşıyorsanız eski ancak etkili bir yöntemle sorununuzu çözebilirsiniz.

Öğreneceğiniz yöntemle bundan sonra kıyafetleriniz hem güzel yıkanacak hem de parlayacak. İşin sırrı beyaz sirke. Kıyafetleriniz üzerinde inanılmaz etkisi var.

Kalıcı lekeleri çıkarır.

Lekesi çıkmayan kıyafetinizi önce soğuk suda elinizle yıkayın. Daha sonra lekenin üzerine beyaz sirke dökün. Bundan sonra ise kıyafetinizi normal şekilde çamaşır makinesinde yıkayın. Sonucu görünce şaşıracaksınız.

Koku giderir

Eğer kıyafetlerinizden sigara veya istenmeyen kokular çıkmıyorsa, yumuşatıcı kısmına beyaz sirke dökün. Kıyafetinizde koku kalmayacak.

Kıyafetlerinizi ilk haline döndürür

Bazı kıyafetler, materyalleri nedeniyle çabuk eskirler. Yine yumuşatıcı kısmına beyaz sirke dökerek kıyafetlerinizi ilk aldığınız hale döndürebilirsiniz.

Evcil hayvanların tüylerini çıkarır

Bazen çamaşırlarımızı yıkadığımız halde evde kedi veya köpek besliyorsak onların tüylerinin hala kıyafetlerimizde kaldığını görürüz. Bunun için de yine beyaz sirke kullanabilirsiniz.

Koltukaltı lekelerini çıkarır

Bazen yanlış deodorant seçimi nedeniyle koltuk altımızda beyaz lekeler kalabilir. Yumuşatıcı kısmına beyaz sirke dökün ve sonucu kendi gözlerinizle görün.

Deterjan kalıntılarını çıkarır

Bazen çamaşırlarımızı yıkadıktan sonra çamaşırların üstünde deterjan izi kalır. Bunun için yumuşatıcı kısmına yarım su bardağı beyaz sirke dökün ve kıyafetlerinizin deterjan kalıntılarından arındığını kendi gözlerinizle görün.

Çamaşır makinesini temizler

Bazen istediğiniz kadar mükemmel ve hatasız şekilde kıyafetlerinizi yıkayın yine de kıyafetlerinizde tuhaf bir koku kalır. Bunun nedeni ise çamaşır makinenizin kirli olmasıdır. Bunun içinde yine beyaz sirke kullanabilirsiniz. Umarız ki beyaz sirkenin yarattığı mucizelerden sizler de yararlanabilirsiniz.