Yumurtaya rekor oranda zam! Vatandaş yemeden önce iki kez düşünecek

Türkiye'de enflasyon artışı yumurta fiyatlarını da etkiledi. Geçen sene 0,61 kuruş olan yumurta fiyatı ekim ayı itibarıyla 2,53 kuruş oldu. Yine geçen sene 18 TL'ye alınan 30'lu koli yumurta fiyatı 76 TL oldu. Vatandaşlar artık kendilerine değil, çocuklarına yedirebilmek için yumurta aldıklarını ifade etti.

Türkiye'deki enflasyona, bir de Avrupa'da enerji darboğazı sebebi ile birçok ürünün üretimi yerine ithal edilme tercihi, Türkiye'deki enflasyonu da daha da azdırıyor.. Daha önce Irak özelinde yumurta ihracı Türkiye'deki fiyatları etkilerken, şimdi Avrupa ülkelerinin de Türkiye'den yumurta ithal ettikleri bildiriliyor.. Bu da Türkiye'deki fiyatları yükseltiyor.



Son açıklanan veriyle birlikte İstanbul'da enflasyon 107.42 ile ikiye katlanırken yumurta fiyatları da yüzde 400 zamlandı. Geçen yıl temmuz ayında 0,61 kuruş olan yumurta fiyatı ekim ayı itibarıyla 2,53 kuruş oldu.

Geçen sene 18 liraydı

Üst üste gelen zamlardan sonra 30'lu yumurta kolisinin fiyatı artık 76 lira... Ağustos ayında 58 liraydı, iki ayda yüzde 30 zamlandı. Aynı yumurta kolisi Temmuz 2021'de 18 TL idi.

Geçen yıl temmuz ayında tanesi 0,60 TL'ye satılan yumurtanın fiyatı 13 Ağustos 2022 tarihinde 2 TL'ye dayanmıştı. Ekim itibarıyla 2,53 kuruş oldu.

Dört bir kişilik aile her gün bir yumurta yese ayda 303 lira 60 kuruş tutuyor. Bu oran 2 ay öncesinde 231 lira 60 kuruş idi. Aradaki fark 72 TL.

Çocuklarına yedirmek için alıyorlar

Vatandaşlar artık kendilerine değil, çocuklarına yedirebilmek için yumurta aldıklarını ifade etti.