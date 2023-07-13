Yumurtadan yeni çıkan civciv şoke etti

Ankara'nın Haymana ilçesi Karahoca Mahallesinde yaşayan Servet Başaran adlı vatandaşa ait bir çiftlikte yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, çiftlik sahibini ve görenleri şoke etti.

Onunla ayrı olarak ilgileniyorlar

4 ayaklı civcivin diğer civcivler kadar hareketli olduğunu belirten çiftlik sahibi Başaran, ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ve onunla ayrı olarak ilgilendiklerini belirtti.

"İlk kez başımıza böyle bir şey geldi"

Yumurtadan çıktıktan sonra civcivin 4 ayaklı olduğunu fark ettiklerini ve şaşkınlığa uğradıklarını belirten çiftlik sahibi Server Başaran, "İlk kez başımıza böyle bir şey geldi ama gelişiminde herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda yaklaşık 10 günlük. Normal hayatına devam ediyor, herhangi bir sıkıntı da yaşatmıyor. Allah'ın verdiği doğal bir şey. Herhangi bir sıkıntısı yok, o ayakları da normal bir şekilde gelişiyor" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO