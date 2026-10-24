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Gündem Erdoğan’dan BM’ye reform çağrısı: Daha adil ve kapsayıcı bir yapı şart
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Erdoğan’dan BM’ye reform çağrısı: Daha adil ve kapsayıcı bir yapı şart

Yeniakit Publisher
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Erdoğan’dan BM’ye reform çağrısı: Daha adil ve kapsayıcı bir yapı şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 81. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, BM Güvenlik Konseyi’nin daha adil ve kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Gazze’de 74 bini aşkın masumun hayatına mal olan soykırıma dikkat çeken Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi’nin acilen daha adil ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı. "Daha adil bir dünya mümkündür" iradesini yineleyen Cumhurbaşkanı, İstanbul’u küresel bir BM merkezi yapma hedefini kararlılıkla sürdürdüklerini ilan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın Kuruluşunun 81. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Birleşmiş Milletler’in (BM) kuruluşunun 81. yıl dönümünü ülkem ve milletim adına en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Genel Sekreter Sayın Antonio Guterres başta olmak üzere, ülkemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan BM çalışanlarını kutluyorum.

İki Dünya Savaşı’nın ardından “savaş felaketinden gelecek kuşakları koruma” iradesiyle kurulan BM, uluslararası barış ve güvenliğin muhafazası, kalkınma ve refahın teşviki için ilk günden bu yana önemli sorumluluk üstleniyor.

Günümüzde karşı karşıya bulunduğumuz savaşlar, insani felaketler, iklim değişikliği, açlık ve yoksulluk, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi küresel sınamalar, BM’nin kuruluş misyonunun öneminin azalmadığını, bilakis arttığını gösteriyor.

İnsanlık, bugün de BM Şartı’yla ortaya konulan müşterek iradenin hayata geçirildiği, savaşların sona erdiği ve kalıcı barışın hâkim olduğu bir geleceği özlemle bekliyor.

BM’nin üstlendiği bu ulvi sorumlulukları layıkıyla yerine getirebilmesi için tüm ülkelerin BM Şartı’na daha güçlü sahip çıkmaları ve Teşkilatın temel organlarının etkinliğinin artırılmasına dair reformları desteklemeleri insanlığın ortak menfaatine olmayı sürdürüyor.

Bu noktada, BM Güvenlik Konseyi’nin daha adil, kapsayıcı ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulması bilhassa önemli hale gelmiştir.

Gazze’de yaşanan ve 74 bini aşkın Gazzelinin hayatına mal olan soykırım başta olmak üzere, dünyanın diğer bölgelerine uzanan kriz ve çatışmalar, bu ihtiyacın ne denli acil olduğunu gözler önüne sermektedir.

Bu anlayışla, Sayın Genel Sekreter’in başlattığı BM80 Girişimi’ni destekliyor; İstanbul’u bir BM merkezi haline getirme hedefimiz doğrultusunda Teşkilatla yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz.

Bu düşüncelerle, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü’nü kutluyor, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla, uluslararası sistem ve onun merkezinde yer alan BM’nin daha etkin ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturulmasına yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyorum.

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