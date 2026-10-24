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Gündem Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticileri gözaltında
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Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticileri gözaltında

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Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticileri gözaltında

Yeni Partili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ile Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün'ün de bulunduğu öğrenildi.

Sarıgül soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 12 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında iş dünyasının tanınmış isimleri de bulunuyor.

İKİ İŞ İNSANI GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimlerden birinin Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş olduğu belirtildi. Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

 

SORUŞTURMADA SON DURUM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları üzerine çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı.

Alman vatandaşı iki kişinin şikayetiyle başlayan soruşturmada, 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk para transferi, 1 milyar avroluk fonun yurt dışına çıkarılacağı vaadi ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı gibi iddialar gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında aralarında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Emir Sarıgül de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturmanın sonraki aşamasında ise Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı'nın tutuklanmasına karar verilmişti. Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Öte yandan, Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

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