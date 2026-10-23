Belediye rest çekti marketler yola geldi: Vatandaşı rencide eden terbiyesizlik son buldu!

Sincan’da geniş bir müşteri ağına sahip olan başta Gimsa market olmak üzere bir çok markette, "hırsızlığı önleme" gerekçesiyle müşterilerin çantalarının bantlanması ve vatandaşların çantalarıyla içeri girmelerine izin verilmeyerek eşyalarının dolaplara bırakılmaya zorlanması büyük tepki çekmişti. Sincan Belediyesi'nin konuya ilişkin yayımladığı sert kamuoyu açıklaması ve başlatılan idari süreçlerin ardından market yönetimi, vatandaşın onurunu ve itibarını zedeleyen bu uygulamadan vazgeçmek zorunda kaldı.

Gelen yoğun şikâyetler üzerine harekete geçtiklerini belirten Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, konunun tek bir markayla sınırlı kalmadığını vurgulayarak süreci şu sözlerle aktardı:

VATANDAŞIN RENCİDE EDİLMESİNE İZİN VERMEYİZ

"Sosyal medyadan, WhatsApp ihbar hatlarımızdan ve Çözüm Merkezimizden çok yoğun şikâyetler alıyorduk. Vatandaşımız, 'İşletme güvenlik önlemi alabilir ancak bizim rencide edileceğimiz, peşinen suçlu kabul edileceğimiz tarzda uygulamaların yapılması ağrımıza gidiyor' diyordu. Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan sokakta görüldüğünde de bu şikâyetler dile getiriliyordu. Biz de ismine, cismine, harf sayısına bakmaksızın bu tür uygulamaları yapan tüm marketlere gerekli tebligatlarımızı yaptık: 'Vatandaşımızı rencide eden, peşinen suçlu kabul eden bu uygulamaya derhal son verin' dedik. Son durumla ilgili işletmeleri ziyaret ettiğimizde bu uygulamanın artık yapılmadığını gördük. Doğruyu yapan, vatandaşımızın yanında olan tüm esnafımızın yanındayız. Yanlışından vazgeçen, taleplerimize kulak veren işletmelere de teşekkür ediyoruz. Sincan'da vatandaşımızı rencide eden hiçbir uygulamaya bugüne kadar geçit vermedik, bundan sonra da Allah'ın izniyle vermeyiz."

SADECE ASFALT DÖKELİM DİYE BİZE OY VERMEDİLER

İşletmelerin hırsızlığa karşı zarar görmesini asla istemediklerini, ancak bunun yolunun vatandaşı mağdur etmek olmadığını belirten Genel Koordinatör Ocak, ortak akıl çağrısında bulundu: "Teknoloji ve güvenlik araçları gelişti. Bunun yolu poşet veya çanta bantlamak, vatandaşı ikinci sınıf insan konumuna sokmak değildir. Hırsızlıkla mücadele için Kaymakamımızla, Emniyet Müdürümüzle ve market yöneticilerimizle oturup ortak akılla yeni yöntemler belirlemeye, katkı sunmaya hazırız. Vatandaşımızın yüzünü yere düşüremeyiz. Sincan Belediyesi olarak sloganımız 'Önce İnsan, Önce Sincan'dır. Vatandaşımız bize sadece 'asfalt yapın' diye oy vermedi; 'Sahada bizim hakkımızı, hukukumuzu ve onurumuzu savunun' diye yetki verdi. Sayın Başkanımızın talimatlarıyla bütün belediye yönetimi olarak 24 saat vatandaşımızın emrindeyiz.”