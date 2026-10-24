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Gündem AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Terörsüz Türkiye’de üçüncü göz Meclis!
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Terörsüz Türkiye’de üçüncü göz Meclis!

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Terörsüz Türkiye’de üçüncü göz Meclis!

Malatya’da düzenlenen panelde konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin ülke içerisindeki güvenlik meselelerini kendi yöntem, anlayış ve bakış açısıyla çözmesi gerektiğini ifade etti. Terörsüz Türkiye benzeri süreçlerin yönetilmesi ve izlenmesi gerektiğini vurgulayan Güler, “Bzim çözümümüzde, bakış açımızda ve kanun düzenlememiz ile birlikte bu 'Terörsüz Türkiye' sürecinde 'Üçüncü göz' diyeceğimiz ana merkez TBMM" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 12'nci Malatya Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, 'Jeopolitik Önemi Bakımından Terörsüz Türkiye Vizyonu' konulu panele katıldı. Güler, Türkiye'nin terörle mücadelede uzun yıllar ekonomik, toplumsal ve insani kayıplar yaşadığını belirterek, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin tarihsel birikiminin yönetim anlayışına yansıtılmasının kolay olmadığını kaydeden Güler, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya ve bu coğrafyada yaşanan jeopolitik gelişmeleri aktardı. Güler, "Biz, 'Terörsüz Türkiye' dedik ama ikinci cümlemizde 'Terörsüz bölge' diyoruz. Yani ülke olarak Suriye'de, Irak'ta, İran'da, komşularımızdaki istikrar benim için çok önemli. Onların toplumsal güvenliği, sınır güvenliği, ulusal güvenliği çok önemli; çünkü terör yıllarca bu tür istikrarsızlaştırılmış ülkelerde taban bularak Türkiye'ye saldırdı. Bunu çok iyi biliyoruz O yüzden, 'Terörsüz Türkiye', 'Terörden arındırılmış bölge' diyoruz. Tabii bu sözlerin altının doldurulması, kalıcı hale gelmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'TBMM DÜZENLİ OLARAK BİLGİLENDİRİLMELİDİR'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 ülkede görev yaptığını ve Türkiye'nin halihazırda küresel barışa ciddi katkıda bulunduğu vurgulayan Güler, Türkiye'nin ülke içerisindeki güvenlik meselelerini de kendi yöntem, anlayış ve bakış açısıyla çözmesi gerektiğini ifade etti. 'Terörsüz Türkiye' süreci boyunca atılan adımları anlatan Güler, süreç kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kuruluşu, çalışmaları, hazırlanan rapor ve çerçeve yasadan bahsetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurul oluşturulduğunu ifade eden Güler, sürecin yalnızca yürütme organı tarafından takip edilmeyeceğini ve TBMM'nin düzenli bilgilendirileceğini ve izleme mekanizmasında yer alacağını dile getirdi.

Güler, "Kurul çalışmaları hakkında TBMM düzenli olarak bilgilendirilmelidir. Bakın dünya örneklerinde yapılan çalışmaların hepsinde dışarıdan üçüncü bir göz var. Böyle süreçleri yönetmek ve izlemek gerekiyor. Ama bizim çözümümüzde, bakış açımızda ve kanun düzenlememiz ile birlikte bu 'Terörsüz Türkiye' sürecinde 'Üçüncü göz' diyeceğimiz ana merkez TBMM" diye konuştu.

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