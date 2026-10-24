Geziciler neredesiniz? 400 bin ağacı yok ettiler, tek ses yok

TAHSİN HAN

Batı medyasının ve onun fonladığı ‘çevre tiyatrosu’ aktörlerinin sergilediği mide bulandırıcı ikiyüzlülük, Finlandiya’da yaşanan devasa ağaç katliamıyla bir kez daha tüm çıplaklığıyla deşifre oldu. Türkiye’de Gezi Parkı bahanesiyle birkaç ağacın nakledilmesini ‘doğa katliamı’ yaygarasına dönüştüren, içimizdeki Batı piyonlarını ve ajan ağlarını sokağa dökerek ortalığı karıştırmaya çalışan Batı bloğu, sıra kendi sınırlarına ve Yahudi sermayeli teknoloji kartellerine gelince adeta ölü taklidi yapıyor. ABD merkezli Yahudi sermayeli Google’ın 15 milyar dolarlık yapay zeka veri merkezi yatırımı uğruna Finlandiya’nın Muhos ve Otanmäki bölgelerinde yaklaşık 400 bin ağacı acımasızca katletmesi, sözde çevreci Batı’nın özündeki kirli çıkar ilişkilerini ve kibirli maskesini tamamen düşürdü.

Türkiye’deki en küçük bir altyapı projesini dahi uluslararası boyutta karalama kampanyasına dönüştüren ve Gezi olayları sürecinde Ankara’ya sürekli insan hakları ve çevre dersi vermeye kalkışan Finlandiya yönetimi, Yahudi patronların doğayı felç etmesine uzun süre sessiz kaldı.

Çevresel etki değerlendirmesi ve denetim süreçleri dahi tamamlanmadan yüzlerce hektarlık bakir orman alanının dev iş makineleriyle yerle bir edilmesi sonucunda bölge adeta bir çamur deryasına döndü, içme suyu kaynakları kirlendi ve ekosistem tamamen çökertildi. Ormanların yok edilmesi nedeniyle vahşi kurtların köylere inmesi ve yerel halkın büyük bir korku içinde feryat etmesi dahi, zamanında Türkiye’yi ‘doğayı tahrip etmekle’ suçlayan Batılı medyanın ve gazete manşetlerinin vicdanını sızlatmaya yetmedi. Yahudi lobilerinin ve küresel sermayenin çıkarları söz konusu olduğunda, Batı’nın o pek övündüğü çevre ilkeleri tek bir hamlede rafa kaldırıldı.

BENZER BİR KIYIM ALMANYA’DA YAŞANMIŞ SÖZDE BAĞIMSIZ BASIN SUSMUŞTU

Benzer bir doğa kıyımı 2024’te Almanya’da sergilenmişti. Tesla, elektrikli araç fabrika kurulması ve genişletilmesi sürecinde yaklaşık 500 bin ağaç kesti. Almanya’da ağaç kıyımı ile devasa ormanlık alanlar göz göre göre dümdüz edilirken, kendilerini ‘doğa koruyucusu’ olarak pazarlayan Batılı sivil toplum kuruluşları başlarını yine kuma gömmüştü.

Türkiye’deki 15 ağacın başka bir alana taşınmasını devlete karşı bir kalkışma kılıfı haline getiren içimizdeki fonlu medya organları ve Batı piyonları da, Google’ın ve Almanya’daki yeşil kıyımların karşısında adeta sessizliğe büründü. Kendilerinden ve Yahudi patronlarından olanın vahşi doğa katliamını ‘teknolojik gelişme’ ve ‘masum bir yatırım’ diyerek örtbas etmeye çalışan Batı medyası; çevrecilik söylemini yalnızca bağımsız ülkelerin kalkınma hamlelerini sabote etmek amacıyla bir şantaj silahı olarak kullandığını bu son skandalla bir kez daha kanıtlamış oldu. Sözde doğaseverlerin bu derin sessizliği, Batı merkezli küresel tiyatronun gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor.