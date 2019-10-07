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Yumurta kabukları şifa dağıtıyor! Sakın çöpe atmayın! Yumurta kabuğunun faydaları nelerdir?

Yumurta kabuğunu çöpe atarız oysakifaydaları saymakla bitmiyor. Yumurtada A, D ve K vitaminleri; kalsiyum, demir, fosfor, çinko gibi mineraller; kolin, lesitin ve fosfolipitler, omega 3 yağ asitleri; kolesterol ve protein gibi bizi hastalıklardan koruyan besin ögeleri vardır.

07 Ekim 2019 Pazartesi 22:44
Yumurta kabukları şifa dağıtıyor! Sakın çöpe atmayın! Yumurta kabuğunun faydaları nelerdir?

Yumurtanın kabuğuda bakır, flor, demir, manganez, molibden, sülfür, silisyum, çinko vs. toplam 27 element içerir.  Yumurta kabuğunu kullanmadan önce muhakkak  vereceğimiz tarifle kabuklar steril hale getirilmelidir.

Steril hale getirmek için;

Kabukları 10 dakika süreyle kaynatın ve sonra boşaltın, cam bir fırın tepsisine yayın ve bir gece boyunca kurumasını bekleyin.Ertesi sabah kabukları tam anlamıyla kuruması için fırını yüksek olmayan dereceye getirip 10 dakika boyunca tutun. Daha sonra  tozlaşıncaya kadar ezin.Elde ettiğiniz yumurta kabuğu tozunu cam kavanozlarda saklayın.

Kemik erimesi hastalığı için taze sıkılmış meyve suyu yahut süt içine 1 çay kaşığı kadar yumurta kabuğu tozu ilave edip için.

Mutfak lavabosunun süzgecine koyacağınız birkaç parça yumurta kabuğu  boruları doğal yollardan temizleyecektir.

Bitkilerinizin yanında yumurta kabuğu veya kırık yumurta bekletmeniz halinde solucan ve kurtlar bitkilerinize yanaşmaz.

Limon dilimleri ile karıştırdığınız yumurta kabuklarının bir tülbent içerisine koyup ağzını bağlayarak çamaşır makinesinin içerisine koyduğunuzda giysilerinizin bembeyaz olduğunu göreceksiniz.

Ciltteki siyah noktalar ve ciltteki lekeler için 3 tane blenderden geçirilmiş yumurta kabuklarını yarım çorba kaşığı yoğurt bir yumurta akı ve 4 damla limon suyu ile karıştırıp ve cilde sürüp, on dakika su ile güzelce durulayın.

Saçlarınızın gür ve uzun olması için 10 adet yumurtanın kabuğunu dövüp, bir tane yumurta ve hindistan cevizi yağı ile elde ettiğiniz karışımı saç diplerinize yedirin ve 20 dakika sonra yıkama işlemini yapın.

Kalsiyum desteği için yine yumurta kabuğu iyice dövülür ve limon suyu ile karıştırılır. Ağzı kapatılıp 3-4 gün buzdolabında bekletildikten sonra günde yarım tatlı kaşığı tüketilebilir.

Yumurta kabuklarını  biraz sabunlu su kullanılarak karıştırıp tencere çaydanlık temizliklerinde kullanabilirsiniz.

Yumurta kabuklarını elma sirkesi içerisinde eriterek bu karışımı cilt üzerinde sürünce, kaşıntılar ve kızarıklıklar tamamen kaybolmaktadır.

Mutlu Günler.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:44
  1. Yumurta

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