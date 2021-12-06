Yumurta fiyatlarına zam yaptılar! Fırsatçılar durmak bilmiyor

Sofraların vazgeçilmezi kahvaltılarda en çok tercih edilen besinlerden yumurtaya gelen zamlar dur durak bilmiyor. Son üç ayda gelen zamlar sonrasında bazı markaların 30’lu yumurta fiyatları 45 TL’ye kadar yükselmişti. Son bir yılda Türkiye’de bulunan ürünlere gelen zam oranları TÜİK tarafından açıklandı. O ürünlerde en çok dikkat çeken ise yumurta oldu yumurtaya yüzde 37 oranında zam gelmişti.

Ayçiçek yağı fiyatlarının ardından bu kez yumurta fiyatlarına yapılan zamlar vatandaşların tepkisini çekmeye başladı.

Yumurta fiyatlarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 30'lu koli yumurtanın bir market tarafından 57,75 liradan satıldığı görülüyor.

Muadil marketlerde farklılık gösteren yumurta fiyatlarının 30'lu kolisi normalde en ucuz 37-45 lira arası satılıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntünün ardından bazı marketlerin fırsatçılık yaparak yumurta fiyatlarına yeni zamlar yapabileceği düşünülüyor.