Faydalarına inanamayacaksınız! Demlikte kalan çayı sakın dökmeyin

Demlikte kalan sade ve soğumuş çay, çok yoğun olmamak şartıyla bazı bitkilerin toprağına az miktarda dökülebilir. Ancak burada ölçü önemlidir. Fazla çay kullanımı toprağın dengesini bozabilir. Sütlü, şekerli ya da tatlandırıcılı çay artıkları ise bitkilere verilmemelidir. Bu tür karışımlar toprağa zarar verebilir, böceklenmeye ve kötü kokuya yol açabilir. Bazı bitkilerde görülen mantar sorunlarına karşı seyreltilmiş papatya çayı da doğal destek olarak kullanılabilir. Papatya çayı tamamen soğutulduktan sonra sprey şişesine alınarak bitkilere uygulanabilir. Bu yöntemde de çayın yoğun olmamasına ve bitkiye fazla miktarda sıkılmamasına dikkat edilmelidir.